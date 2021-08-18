30 шагов Независимости: история успехов и поражений в ярких фото

Тридцать лет назад - 24 августа 1991 года - на внеочередной сессии Верховной Рады нардепы приняли Акт провозглашения независимости Украины и вынесли этот вопрос на всеукраинский референдум. Это судьбоносное решение стало началом нового этапа в современной украинской истории. Напоминаем Напоминаем другие победные и провальные даты даты, которые способствовали восстановлению украинской государственности и становлению независимости.

1 марта 1991 года шахтеры Донбасса объявили забастовку, требуя повышения заработной платы в связи с ожидаемым трехкратным повышением цен на продукты. К ним присоединились шахтеры других регионов СССР. Правительству Михаила Горбачева выдвинули экономические и политические требования, а сам Горбачев должен был подать в отставку.

Автор: kvpu.org.ua Тридцать лет назад на Донбассе начались массовые шахтерские забастовки. Полмиллиона горняков приостановили работу

15 января 1992 года музыкой Государственного гимна Украины утверждена мелодия песни "Ще не вмерла Украина" Михаила Вербицкого. Текст славных утвердили через 11 лет.

3 сентября 1993 года в крымском поселке Массандра президенты России и Украины Борис Ельцин и Леонид Кравчук подписали протокол о урегулировании конфликта вокруг Черноморского флота. Он был небольшой по содержанию: весь Черноморский флот со всей его инфраструктурой в Крыму используется Россией и получает российскую символику. В свою очередь, российская сторона рассчитывается за ту половину Черноморского флота, включая инфраструктуру, которая по предварительным договоренностям должна была б отойти Украине.

Автор: armyfm.com.ua В кримиський Массандре президенты России и Украины Борис Ельцин и Леонид Кравчук подписали протокол об урегулировании конфликта вокруг Черноморского флота. Так называемые Массандровские соглашения включали в себя еще три. Среди них - основные принципы утилизации ядерных боезарядов стратегических ядерных сил, дислоцированных в Украине

14 января 1994 года в Москве президенты Украины Леонид Кравчук, России Борис Ельцин и США Билл Клинтон подписали соглашение о вывозе из Украины стратегического ядерного оружия и принципиального согласия РФ предоставить компенсацию. Это заявление фиксировало международные обязательства Украины получить безъядерный статус, несмотря на сопротивление украинского парламента.

Автор: GettyImages Президенты США Билл Клинтон (слева), России Борис Ельцин и Украины Леонид Кравчук (справа) приветствуют друг друга по случаю подписания соглашения о вывозе из Украины всего ядерного оружия

18 июля 1995 года в Киеве перед стенами храма Святой Софии похоронили патриарха Украинской православной церкви Киевского патриархата Владимира (Романюка). Власти запретили хоронить его в Софии, это привело к массовому конфликту между участниками траурной процессии и "Беркутом". Эти события известны как черный или кровавый вторник.

Автор: unian.net 14 июля 1995 Святейшего Патриарха Киевского и всей Руси-Украины Владимира нашли мертвым. Руководство Киевского патриархата решило похоронить умершего на территории Софиевского собора. Леонид Кучма дал команду не допустить похорон Патриарха на территории собора

28 июня 1996 года после длительного обсуждения, которое длилось почти сутки, Верховная Рада приняла Конституцию Украины, которая получила Основной закон последней из постсоветских республик. В 9:18 за ее текст проголосовали 315 депутатов, против - 36, воздержались - 12, не голосовали - 30. В документе было зафиксировано, что государственный язык - украинский, малый герб - трезубец, флаг - сине-желтый, мелодия гимна - "Ще не вмерла Украина".

Автор: iportal.rada.gov.ua Конституция Украины вступила в силу со дня его принятия. В память об этом в Украине ежегодно 28 июня отмечается государственный праздник

19 ноября 1997 года в 19:46 по Всемирному времени с космодрома на мысе Канаверал, штат Флорида, взял старт космический корабль "Колумбия", на борту которого в числе шести членов экипажа как специалист-исследователь был полковник Леонид Каденюк. Он стал первым и пока единственным космонавтом независимой Украины. Полет продолжался более 15 суток и успешно завершился 6 декабря.

Автор: GettyImages Леонид Каденюк прожил 67 лет. Умер от сердечного приступа 31 января 2018 года во время традиционной утренней пробежки в районе Царского Села в Киеве

21 октября 1998 года парламент Крыма принял новую Конституцию и получил статус Автономной Республики.

25 марта 1999 года на пятом километре автотрассы Борисполь-Золотоноша при невыясненных обстоятельствах в автокатастрофе погиб украинский политик Вячеслав Чорновил. Соратники считают его гибель политическим убийством, расследование которого не завершено до сих пор.

Автор: espreso.tv Вячеслав Чорновил баллотировался в президенты Украины на выборах 1991 года. Занял второе место с результатом 23,27%. Есть версия, что его "ликвидировали" как опасного конкурента на будущих президентских выборах

16 сентября 2000 года в Киеве исчез журналист интернет-издания "Украинская правда" Георгий Гонгадзе. Его убийство и свидетельство о возможной причастности к этому властей стали причиной масштабного политического кризиса и акций протеста против президента Леонида Кучмы.

Автор: kor.ill.in.ua Организовал убийство Гонгадзе глава департамента внешнего наблюдения МВД Алексей Пукач. Был в розыске восемь лет. В 2013 году его приговорили к пожизненному заключению. На пять лет раньше приговоры получили еще трое подчиненных Пукача. Бывшие сотрудники МВД Валерий Протасов, Александр Попович и Валерий Костенко получили 13 и по 12 лет соответственно. Заказчики убийства до сих пор не установлены

23 июня 2001 года папа римский Иоанн Павел II прибыл в Украину с пятидневным визитом. Посетил Аскольдову могилу, молился в церкви Святого Николая. На следующий день в комплексе "Чайка" более 150 тыс. людей молились вместе с папой. 25 июня папа прибыл во Львов - в кафедру Успения Пресвятой Девы Марии римо-католицкой церкви, Армянский кафедральный собор, проехался, благословляя людей, по площади Рынок. После этого переехал в Святоюрский собор Украинской греко-католической церкви. 26 июня на львовском ипподроме состоялась латинская литургия, на которой собрались около 300 тыс. паломников. В этот день состоялась встреча папы с молодежью на Сыхове, на которую, несмотря на проливной дождь, собрались около 400 тис. людей. 27 июня византийская литургия с участием папы собрала почти 1,5 млн паломников. В тот же вечер Иоанн Павел II отбыл в Ватикан.

Автор: GettyImages Визит Иоанна Павла II в Украину длился пять дней. Целью была поддержка католиков в их вере и помощь в налаживании дружеских отношений между конфессиями в Украине

27 июля 2002 года во время авиашоу на Скниловском аэродроме под Львовом в толпу зрителей упал истребитель "Су-27УБ". Погибли 78 человек и пострадали около 543. По количеству погибших Скниловская трагедия считается крупнейшей катастрофой в истории авиационных праздников.

Автор: youtube.com За каждого погибшего во время Скниловской трагедии родственникам выплатили от 10 до 100 тыс. грн. Значительно меньшие суммы достались искалеченным, хотя многие из них остались инвалидами

29 сентября 2003 года власти России начали строительство дамбы от берегов Таманского полуострова к украинскому острову Тузла, чтобы присоединить его к материковой части России. Это привело к кризису украино-российских отношений, который завершился в ноябре, когда премьер-министры России и Украины договорились о прекращении строительства дамбы.

16 мая 2004 года певица Руслана Лыжичко с песней Wild Dances победила на Евровидении в Стамбуле. Она первой среди украинских исполнителей стала победителем международного песенного конкурса.

Автор: unian.net После победы на Евровидении боксер Виталий Кличко вручал Руслане в Лас-Вегасе награду World Music Awards - «Всемирную музыкальную награду» за наибольшее количество проданных альбомов «Дикие Танцы» в мире

23 января 2005 года на майдане Независимости в Киеве в присутствии 59 официальных зарубежных делегаций и около 500 тыс. человек прошли на инаугурацию третьего президента Украины Виктора Ющенко. Ей предшествовала "Оранжевая революция", началась 21 ноября 2004-го. Это акции протеста украинских граждан, вызванные массовыми фальсификациями президентских выборов 2004 года в пользу провластного кандидата Виктора Януковича. Революция получила название по цвету, который использовали сторонники кандидата в президенты Виктора Ющенко и оппозиционной партии "Наша Украина". Под оранжевыми знаменами собирались граждане, которым была небезразлична судьба Украины.

Автор: unian.net Церемонию инаугурации третьего президента Украины Виктора Ющенко транслировали в прямом эфире шесть телеканалов

28 ноября 2006 года Верховная Рада Украины приняла закон, которым признала Голодомор 1932-1933 гг геноцидом украинского народа.

18 ноября 2007 года произошла авария на шахте им. Александра Засядько. Погиб сто один горняк. Историческая оценка этого события зависит только от действий украинских властей в будущем. Если этот печальный рекорд не побьют, авария 2007 года останется в учебниках как самая масштабная шахтерская трагедия за время независимой Украины.

Автор: unian.net С 1997 по 2007 год на шахте им. Александра Засядько произошли шесть аварий со смертельным исходом

16 мая 2008 года после 14 лет переговоров Украина стала 152-м полноправным членом Всемирной торговой организации. Это упростило доступ украинских товаров на мировые рынки и позволило начать с Европейским Союзом переговоры о заключении Соглашения об ассоциации.

19 января 2009 года Нафтогаз Украины и Газпром подписали 10-летние соглашения о купле-продаже и транзите российского газа, что знаменовало окончание горячей фазы межгосударственного газового конфликта. Это усилило энергетическую зависимость Украины от России, от которой удалось юридически избавиться в декабре 2017 года.

14 февраля 2010 года Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала президентом Украины Виктора Януковича, который во втором туре выборов с перевесом в 3,4% победил Юлию Тимошенко.

Автор: Ольга Каменева 25 февраля 2010 четвертый президент Украины вступил в должность. Когда Виктор Янукович шел на инаугурацию, двери Верховной Рады сами закрылись буквально перед ним

11 октября 2011 года Печерский суд Киева признал бывшего премьер-министра Юлию Тимошенко виновной в превышении власти и служебных полномочий при подписании в 2009 году газового соглашения с Россией и приговорил ее к семи годам заключения, запретил три года занимать государственные должности и обязал возместить НАК "Нафтогаз Украины" убытки на 1,5 млрд грн.

Автор: Евгений Колесник Украинцы собирались на митинги «Нет - политическим репрессиям и произволе власти» в поддержку арестованной Юлии Тимошенко

1 июля 2012 года в Киеве состоялся финальный футбольный матч Евро-2012. Украина вместе с Польшей впервые принимала у себя Чемпионат Европы по футболу.

Автор: GettyImages Украина посетило около 1,8 млн болельщиков в период Евро-2012

21 ноября 2013 года правительство Украины приостановило подготовку к подписанию договора об ассоциации с Европейским Союзом, которое должно было состояться 28 ноября в Вильнюсе. В знак протеста в 22:00 около 1,5 тыс. человек пришли на митинг на майдане Независимости в Киеве. Это стало началом масштабных протестов, которые впоследствии получили название Майдан и Революция достоинства.

Автор: Сергей Старостенко Поднять людей на протестные акции 2013 года помогли социальные сети. Протесты проходили в форме митингов, демонстраций, студенческих забастовок. Но силовое противодействие протестам со стороны власти привело к открытому противостоянию, которое в дальнейшем переросло в Революцию достоинства

14 апреля 2014 года указом исполняющего обязанности президента Украины Александра Турчинова ввели в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о проведении антитеррористической операции на Донбассе. Это стало ответом на массовое проникновение в восточные области вооруженных российских террористических группировок и захватом ими органов местной власти. Противодействие вооруженной агрессии России в формате АТО продолжалось до февраля 2018 года, когда было изменено на военную операцию.

Автор: Reuters Одной из первых задач АТО было освобождение Славянска. Город был в осаде российских оккупантов с 12 апреля по 5 июля 2014-го

29 ноября 2015 года, после 11 лет без единого поражения в бою за титул чемпиона мира по боксу по версиям IBF, IBO, WBO, WBA и журнала The Ring Magazine, который проходил в Дюссельдорфе Владимир Кличко проиграл по очкам британцу Тайсону Фюри и потерял все пояса.

Автор: GettyImages Бои Владимира Кличко во время владения титулом чемпиона мира в тяжелом весе регулярно собирали от 300 до 500 млн телезрителей во всем мире

14 апреля 2016 года Верховная Рада приняла отставку Арсения Яценюка и выбрала 16-м премьер-министром Украины Владимир Гройсмана. На посту главы ВР был утвержден вице-спикер Андрей Парубий.

Автор: Сергей Старостенко Винниччанин Владимир Гройсман возглавлял правительство с 14 апреля 2016-го по 29 августа 2019-го

11 мая 2017 года Украина получила безвиз. Совет министров Европейского союза принял решение об отмене краткосрочных виз для граждан Украины при посещении 32 стран ЕС и Шенгенской зоны. Оно вступило в силу 11 июня.

Автор: Сергей Старостенко Украинцы, которые имеют биометрические паспорта, могут приезжать в страны ЕС с деловой или туристической целью или по семейным делах на срок до 90 дней в течение 180-дневного периода в течение года

15 декабря 2018 года в Киеве состоялся Объединительный собор, на котором утвердили статус Православной церкви Украины и избрали ее голову - митрополита 39-летнего Епифания.

Автор: Сергей Старостенко Предстоятель ПЦУ Епифаний предпочитает сдержанную одежду, неприхотлив в еде и имеет страницы в Facebook и Twitter. Почти в совершенстве знает греческий язык и не имеет времени для занятий спортом

21 апреля 2019 года СМИ сообщили данные экзит-пола, по которым актер, комик Владимир Зеленский побеждает во втором туре выборов с результатом 72,7% голосов избирателей против 25,3% голосов, отданных за действующему президенту Украины Петру Порошенко. Данные экзит-пола через два дня подтвердила Центральная избирательная комиссия: за Зеленского проголосовали 73,22% избирателей.

Автор: Сергей Старостенко «Стадион так стадион» - фраза пятого президента Петра Порошенко стала крылатой, после того, как его на НСК «Олимпийский» пригласил на дебаты кандидат в президенты, комик и актер Владимир Зеленский. А уже через 17 дней становится известно, что Зеленский побеждает во втором туре выборов с результатом 72,7%

12 марта 2020 года Украина закрылась на локдаун через распространение коронавируса. Были закрыты все магазины, кроме продуктовых, развлекательные центры, наземный и подземный транспорт, не было междугородного и межобластного сообщения. Работников всех сфер переводили на дистанционную работу. В локдауне украинцы жили до 15 июня. В общем - 108 дней.

Автор: Сергей Старостенко Локдаун - английское слово. Это политика ограничения для людей или сообщества оставаться там, где они есть, через определенные риски для них самих или других, если они могут свободно перемещаться и взаимодействовать. В локдауне украинцы жили 108 дней

23 июня 2021 года сборная Украины впервые в истории вышла из группового этапа в плей-офф Чемпионата Европы по футболу.

Автор: Reuters Гол 24-летнего Артема Довбика (на фото в центре), забитый на 121-й минуте во время матча сборной Украины со Швецией, стал самым поздним забитым победным мячом в истории чемпионатов Европы