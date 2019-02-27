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среда, 27 февраля 2019 09:25

27 февраля нельзя ходить к врачу: приметы на день

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27 февраля — 58-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 307 дней (308 дней — в високосные годы). Предлагаем узнать, что празднуют сегодня в мире и Украине.
День полярного медведя

Праздник ввели с целью распространить информацию животных и привлечь внимание людей к тому, что им нужна охрана. Ведь из-за таяния льдов в Арктике в результате глобального потепления могут исчезнуть две трети всех белых медведей еще до 2050 года.

Общественные организации и экологические службы готовят на государственных и межгосударственных площадках семинары и конференции. Проходят встречи ученых, на которых обсуждаются тревожные вопросы. В эфире телевидения демонстрируются специальные программы и фильмы.

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Автор: uk.fehrplay.com
  День полярного медведя ввели с целью распространить информацию о пропаже животных
День полярного медведя ввели с целью распространить информацию о пропаже животных

Две третьих всех белых медведей могут исчезнуть еще до 2050 года.

В учебных заведениях и культурных центрах организуются образовательные лекции. Активисты природоохранных движений участвуют в публичных акциях, ярмарках. Собранные средства передают в зоопарки для содержания животных. Для детей детских садов и младших школьников проводятся различные конкурсы и игровые викторины с тематическими вопросами.

Фестиваль прекрасного рождения

В Австралии в этот день устраивают Фестиваль прекрасного рождения. Его смысл в праздновании рождения любого нового человека. Инициаторами стали 5 работающих женщин, которые воспитывали 17 детей. Они женщины говорят, что фестиваль призывает показать, что рождение – светлый, прекрасный и жизнеутверждающий опыт и счастливых историй гораздо больше, чем отрицательных, о которых часто говорят в современном обществе.

Автор: static.tonkosti
  Смысл фестиваля прекрасного рождения в праздновании рождения любого нового человека
Смысл фестиваля прекрасного рождения в праздновании рождения любого нового человека

День Равноапостольного Кирилла

Православные отмечают День Равноапостольного Кирилла, учителя Словенского. Он был византийским миссионером и вместе с братом Мефодием создал первую азбуку славян. На Руси наши предки прозвали его Весноуказчиком.

Сегодня лучше не посещать врача, особенно стоматолога и косметолога. Не стоит сегодня стричь волосы и ногти.

В древности в этот день повитухи принимали с гостинцами женщин, у которых они принимали роды. В былые времена заметили, что хорошая погода на Кирилла — до крепких морозов.

Автор: podrobnosti.ua
  Равноапостольный Кирилл был византийским миссионером и вместе с братом Мефодием создал первую азбуку славян.
Равноапостольный Кирилл был византийским миссионером и вместе с братом Мефодием создал первую азбуку славян.

Сегодня лучше не посещать врача, особенно стоматолога и косметолога. Не стоит стричь волосы и ногти. А вот новые купленные вещи еще долго вас будут радовать.

Часто в этот день раньше начинали лечить различные зависимости, например, алкоголизм. Для этого обращались к врачам и даже знахарей, проводили сами ритуалы и обряды. Если вы делаете что-то подобное нужно соблюдать три дня перед этим строгого поста, а еще лучше обеты молчания. В другом случае, такие вещи лучше не делать.

В горном ауле Чечни - Хайбахе 27 февраля 1944 года состоялось массовое, юридически не доказано убийство чеченцев сотрудниками советского НКВД. Погибло более 700 человек - большинство из них - дети и старики.

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Дата
27
февраля

27 февраля нельзя ходить к врачу: приметы на день

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