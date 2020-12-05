226 людей умерли от коронавирусу за сутки

За последние сутки в Украине обнаружили 13 825 новых больных коронавирусом. Из них детей - 713, медработников - 629.

Фото: МОЗ

Всего, по состоянию на утро 5 декабря, имеем 801 716 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 13 421 - летальных. 226 пациентов умерли за последние сутки. Преодолели болезнь 412 553 пациента, из них за последние сутки - 14 724, сообщает Минздрав.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве - 1541, Днепропетровской - 1058, Одесской - 1015 областях.

Количество заболеваний в регионах: м. Киев - 78291 случай;

Винницкая область - 18 476 случаев;

Волынская область - 25 793 случая;

Днепропетровская область - 43282 случая;

Донецкая область - 25 113 случаев;

Житомирская область - 31 539 случаев;

Закарпатская область - 24 330 случаев;

Запорожская область - 35 722 случая;

Ивано-Франковская область - 39 058 случаев;

Киевская область - 42 410 случаев;

Кировоградская область - 6071 случай;

Луганская область - 6910 случаев;

Львовская область - 49 380 случаев;

Николаевская область - 20734 случая;

Одесская область - 50 146 случаев;

Полтавская область - 24 937 случаев;

Ровенская область - 33 192 случая;

Сумская область - 32 684 случая;

Тернопольская область - 29 366 случаев;

Харьковская область - 58 622 случая;

Херсонская область - 11 731 случай;

Хмельницкая область - 31 856 случаев;

Черкасская область - 26 232 случая;

Черновицкая область - 34924 случаи;

Черниговская область - 20 917 случаев.

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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

4 декабря в странах Европы диагностировали 205 тысяч заражений Covid-19. В частности, 15 тысяч в Украине. В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев Covid-19 является Италия, Германия, Великобритания и Украина. В соответствующем мировом антирейтинге Украина находится на 9-м месте, сообщает Worldometers.