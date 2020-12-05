 
Ексклюзивы
1/5
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 1368
Головная боль и проблемы с памятью - как украинцы живут с последствиями коронавируса
Головная боль и проблемы с памятью - как украинцы живут с последствиями коронавируса
Просмотров: 1053
Как уменьшить счета за газ
Как уменьшить счета за газ
Просмотров: 1242
Цены в декабре: сахар дорожает 4-й месяц подряд
Цены в декабре: сахар дорожает 4-й месяц подряд
2 Просмотров: 1539
Количество инфицированных после карантина возрастет - эксперт
Количество инфицированных после карантина возрастет - эксперт
Просмотров: 252
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 801
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
2 Просмотров: 5211
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
1 Просмотров: 540
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
Просмотров: 261
С вакциной от коронавируса не надейтесь на чудо - Ковтонюк
С вакциной от коронавируса не надейтесь на чудо - Ковтонюк
Просмотров: 234
Фото
Все фото
1
7
6
5
5
226 людей умерли от коронавирусу за сутки
226 людей умерли от коронавирусу за сутки
Укаринка рассказала, сколько стоит жизнь в Германии
Укаринка рассказала, сколько стоит жизнь в Германии
Маркив передал в музей детские рисунки, которые висели в его камере в Италии
Маркив передал в музей детские рисунки, которые висели в его камере в Италии
Главная елка на Софийской площади становится пышнее
Главная елка на Софийской площади становится пышнее
В оккупированном Крыму исчезли 44 человека, 15 из них - без вести
В оккупированном Крыму исчезли 44 человека, 15 из них - без вести
Видео
Все видео
Мертвые рядом с больными: в Covid-больнице вспыхнул скандал, приехала Нацгвардия
Мертвые рядом с больными: в Covid-больнице вспыхнул скандал, приехала Нацгвардия
Выздоровлений больше, чем новых больных: как изменилась коронавирусная статистика
Выздоровлений больше, чем новых больных: как изменилась коронавирусная статистика
Выбрали победительницу конкурса пышнотелых красавиц
Выбрали победительницу конкурса пышнотелых красавиц
Летали на дельтаплане: контрабандистов поймали на горячем
Летали на дельтаплане: контрабандистов поймали на горячем
Представили книгу воспоминаний о Революции достоинства
Представили книгу воспоминаний о Революции достоинства
Интервью
1/5
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 1359
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
1 Просмотров: 981
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 801
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
1 Просмотров: 306
Среди нардепов есть консенсус по декларированию. Оно им, как кость в горле
Среди нардепов есть консенсус по декларированию. Оно им, как кость в горле
Просмотров: 486
Колонка
Олександр Бойченко
Олександр Бойченко
04 декабря 2020
Просмотров: 234
Як унтерофіцерська вдова
Мій – не побоюся цього слова – друг Ґжеґож Ґауден подався в письменники. Власне тому я вже й не боюся називати його другом. Бо до весни ...
суббота, 05 декабря 2020 09:16

226 людей умерли от коронавирусу за сутки
1

  Комментировать

За последние сутки в Украине обнаружили 13 825 новых больных коронавирусом. Из них детей - 713, медработников - 629.

За последние сутки от коронавируса выздоровело больше людей, чем заболело
Фото: МОЗ

Всего, по состоянию на утро 5 декабря, имеем 801 716 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 13 421 - летальных. 226 пациентов умерли за последние сутки. Преодолели болезнь 412 553 пациента, из них за последние сутки - 14 724, сообщает Минздрав.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве - 1541, Днепропетровской - 1058, Одесской - 1015 областях.

Количество заболеваний в регионах: м. Киев - 78291 случай;

Винницкая область - 18 476 случаев;
Волынская область - 25 793 случая;
Днепропетровская область - 43282 случая;
Донецкая область - 25 113 случаев;
Житомирская область - 31 539 случаев;
Закарпатская область - 24 330 случаев;
Запорожская область - 35 722 случая;
Ивано-Франковская область - 39 058 случаев;
Киевская область - 42 410 случаев;
Кировоградская область - 6071 случай;
Луганская область - 6910 случаев;
Львовская область - 49 380 случаев;
Николаевская область - 20734 случая;
Одесская область - 50 146 случаев;
Полтавская область - 24 937 случаев;
Ровенская область - 33 192 случая;
Сумская область - 32 684 случая;
Тернопольская область - 29 366 случаев;
Харьковская область - 58 622 случая;
Херсонская область - 11 731 случай;
Хмельницкая область - 31 856 случаев;
Черкасская область - 26 232 случая;
Черновицкая область - 34924 случаи;
Черниговская область - 20 917 случаев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина не будет покупать российскую вакцину от Covid-19

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

4 декабря в странах Европы диагностировали 205 тысяч заражений Covid-19. В частности, 15 тысяч в Украине. В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев Covid-19 является Италия, Германия, Великобритания и Украина. В соответствующем мировом антирейтинге Украина находится на 9-м месте, сообщает Worldometers.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «226 людей умерли от коронавирусу за сутки». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
декабря

Украина выбрала первого президента

Спасают армию и неизлечимо больных - сегодня отмечают День волонтера

Самое читаемое
Американская певица блеснула обнаженными прелестями перед украинкой
Американская певица блеснула обнаженными прелестями перед украинкой
6
 Просмотров: 23877
Оформляют кредит через код в смс: в Украине появилась новая мошенническая схема
Оформляют кредит через код в смс: в Украине появилась новая мошенническая схема Просмотров: 9549
Бывшие &quot;беркутовцы&quot; служат режиму Лукашенко
Бывшие "беркутовцы" служат режиму Лукашенко Просмотров: 9486
Стоит от 120 тыс. грн - китайские &quot;тесла&quot; разбирают, как горячие пирожки
Стоит от 120 тыс. грн - китайские "тесла" разбирают, как горячие пирожки
4
 Просмотров: 7524
Переход украинского языка на латиницу - это цивилизационный выбор - Александр Фразе-Фразенко
Переход украинского языка на латиницу - это цивилизационный выбор - Александр Фразе-Фразенко
 6 Просмотров: 5616
Общество
Сколько стоил ремонт километра дороги в Украине в этом году
Сколько стоил ремонт километра дороги в Украине в этом году Просмотров: 9
Ощутимо потеплеет, местами до +12: назвали регионы
Ощутимо потеплеет, местами до +12: назвали регионы Просмотров: 9
Украина выбрала первого президента
Украина выбрала первого президента
 Просмотров: 72
Спасают армию и неизлечимо больных - сегодня отмечают День волонтера
Спасают армию и неизлечимо больных - сегодня отмечают День волонтера
 Просмотров: 63
Гороскоп на 5-6 декабря: астролог дала финансовый прогноз на первые выходные зимы
Гороскоп на 5-6 декабря: астролог дала финансовый прогноз на первые выходные зимы
 Просмотров: 639
Больше всего комментируют
6
Переход украинского языка на латиницу - это цивилизационный выбор - Александр Фразе-Фразенко
3
Укрборонпром закроют - новый гендиректор
2
"Слуга" в Раде рассматривал голую грудь
2
Цены в декабре: сахар дорожает 4-й месяц подряд
2
В Раде сошлись на компромиссе: тюрьму за ложь в декларациях не хотят
Голосов: 54170
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть