22 человека умерли. В Киеве больше всего больных - Covid-19 наседает на Украину

За сутки 11 сентября в Украине обнаружили 2196 случаев инфицирования коронавирусом. Из них - 236 детей, медработников - 35. Госпитализированы - 1257 человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (193), Черновицкой (189), Харьковской (182), Тернопольской (173) и Днепропетровской (172) областях.

Автор: Міністерство охорони здоров'я Коронавирус продолжает атаковать Украину

Всего с начала эпидемии в стране заразились 2316619 граждан. Выздоровели – 2 221 110, из них 499 за последние сутки. Умерло - 54 342 человек, 11 сентября - 22.

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В Нью-Йорке разработали уникальный тест, который способен предвидеть тяжелые последствия коронавируса. Позволит заранее выявлять людей с повышенным риском осложнений. Ученые надеются, что полученные данные позволят более эффективно находить и помогать этим лицам, вовремя предоставлять им лечение.