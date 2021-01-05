В Ужгороде на Закарпатье 20-летняя женщина родила четверню вечером 4 января.

3 мальчика и девочка появились на свет благодаря кесареву сечению на 30-й неделе беременности. Их вес от 1260 до 1460 г. За ними ухаживают врачи. Их мать Лариса набирается сил после операции. Женщина с Тячевского района и последние 7 недель находилась в Ужгородском роддоме под наблюдением медиков, сообщил в Telegram местный журналист Виталий Глагола.

Автор: t.me/VGlagola

На Закарпатье впервые родилась четверня. Матери 3-х мальчиков и девочки - 20 лет

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Четверня родилась в Закарпатье впервые. Один из этих малышей - в "рубашке", рассказал акушер-гинеколог Руслан Федько.

"Уникальность этой операции в том, что 3-й плод в целом оплодневом пузыре был развернут с поперечного положения в ягодичное. И рожденный в целом оплодневом пузыре - это мы делаем в Украине единственные. До сих пор такое еще никто не делал", - рассказывает врач.

3 марта у супругов Валихновских с Кропивницкого появились на свет с разницей в 1 мин. однояйцевые близнецы. Четверо девочек полностью идентичны. Накануне новогодних праздников малышам устроили незабываемую яркую фотосессию, на которой они были настоящими принцессами. Специально для детей сшили роскошные королевские платья с золотыми бантами и такими же повязками на волосы.