2021 станет годом братской солидарности - Папа Римский

Папа провел новогоднюю мессу. Фото: Reuters

2021-й должен стать годом братской солидарности.

Пандемия прошлого года показала людям, как важно разделять заботы других, подчеркнул Папа Римский Франциск в первом публичном проговаривании молитвы "Ангелус", сообщает Радио Ватикана.

"Болевые события, которыми был отмечен путь человечества в прошлом году, особенно пандемия, учат нас, как необходимо интересоваться проблемами других и разделять их заботы", - подчеркнул Папа.

Именно такой подход ведет к миру, потому что "способствует построению общества, основанного на отношениях братства".

"Моим пожеланием является, чтобы царил мир в сердцах людей и в семьях; на рабочих местах и ​​местах отдыха; в сообществах и народах", - сказал понтифик.

Он пожелал всем "счастливого и спокойного 2021 года".

"Пусть каждый постарается, чтобы это был год братской солидарности и мира для всех, год, наполненный доверчивым ожиданием и надежд", - сказал Папа Римский.

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Напомним, Папа Римский Франциск не проводил новогоднюю мессу 31 декабря из-за проблем со здоровьем.