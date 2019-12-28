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суббота, 28 декабря 2019 13:39

2019-й в Украине стал самым теплым за 138 лет

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2019-й в Украине стал самым теплым за 138 лет
2019-й год в Украине стал самым теплым за всю историю наблюдений. Фото - РБК-Украина

2019-й год войдет в историю Украины как самый теплый за весь период наблюдений с 1881 года.

В этом году средняя температура воздуха в Киеве достигла 10,6° С, что на 2,9° С выше нормы, которая составляет 7,7° С. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

"Превышен даже показатель аномально теплого 2015 года, когда средняя температура составляла 10,5° С", - говорится в сообщении.

Так, еще никогда не было, чтобы теплее нормы оказались все 12 месяцев. Особенно теплым, даже самым теплым за весь период наблюдений был июнь, средняя температура которого достигла 23,6° С. Еще ни разу в декабре температура воздуха в Киеве не превышала 15° С. Но в этом году 19 декабря она достигла 15,2° С.

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"Всего в течение года температурные рекорды были побиты более 30 раз, иногда на 2,0-2,5° С. С учетом значений этого года можно считать, что средняя температура воздуха в Киеве за последние 139 лет выросла примерно на 3° С, что значительно больше, чем на земном шаре. Сейчас температура воздуха в Киеве стала примерно такой, какой была в конце XIX в. в Одессе, а в Одессе стала такой, как когда-то была в Бухаресте", - отмечают в обсерватории.

Однако 2019-й оказался довольно скупым на осадки - их выпало только три четверти нормы, что сказалось на наших реках и не только на наших. На большей части Европы водность рек уменьшилась. Снизился и уровень в озерах. Для Украины, водные ресурсы которой сравнительно небольшие, это тревожный сигнал и стимул для водоекономных мероприятий.

По прогнозу, 28-29 декабря заснежит. Поэтому на Новый год будет немного снега.

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Дата
28
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