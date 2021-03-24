200 тыс. разрешений на оружие выданы незаконно. Полиция имитирует работу

В Украине возобновили выдачу разрешений на оружие. Фото: pixabay.com

На днях председатель Нацполиции Украины Игорь Клименко объявил о завершении проверки и восстановления оформление и выдачи разрешений на оружие. Однако сейчас идет реорганизация подразделения, что их выдавал, и создания новой службы. На это уйдет несколько месяцев.

Председатель наблюдательного совета Украинской ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин считает, что правоохранители на самом деле не проверяли разрешения, ведь этого сделать просто невозможно. Об этом рассказал Gazeta.ua.

"Незаконных разрешений на оружие выдали не 2 тысячи, как ранее заявляли в полиции, а 200 тысяч. Такое количество вообще невозможно проверить, не говоря уже о таком коротком сроке. Нацполиция в этот раз просто сымитировала работу, каких-либо изменений в подразделениях я и мои коллеги из других областей тоже не замечали, все работают как раньше. Вероятно, придав огласке более мелком деле, прикрыли что-то действительно масштабное. Ибо вся эта история очень странная. О подобной сделке с выдачей оружия за взятки знали абсолютно все и очень долго, а только сейчас сделали спектакль с невероятным разоблачением", - сказал Учайкин.

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Эксперт утверждает, что пока МВД единолично буде контролировать выдачу оружия, коррупция в сфере не исчезнет.

"Важно лишить МВД монопольного положения в данной области. Для этого нужно создать обязательный реестр и передать полномочий оформления разрешений Минюсту. А МВД оставить разве оператором реестра. Это должно помочь уменьшить количество взяток и соответственно нелегального оружия. Потому что сейчас они единолично владеют реестром владельцев оружия, раздают кому угодно наградное оружие. А информацию о владельцах держат в тайне", - пояснил Учайкин.

1 марта в Национальной полиции заявили о расформировании подразделения по контролю за оборотом оружия. Это объяснили тем, что обнаружили коррупционную схему выдачи разрешений на приобретение, хранение и ношение разрешенных видов оружия. А это - и охотничье огнестрельное нарезное, гладкоствольное оружие и так называемые травматы - устройства для отстрела резиновых пуль. По их подсчетам таким образом выдали около 2 тыс. разрешений.