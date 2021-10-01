2 октября церковь вспоминает убитого киевлянами князя

Сегодня православная церковь чтит память святого благоверного князя Игоря Черниговского и Киевского - правнука великого князя Ярослава Мудрого.

Игорь родился в Киеве. Был сыном Олега Святославовича, который правил в Чернигове и Новгороде-Северском. Когда повзрослел - в Киевской Руси началась война между князьями за киевский престол. Игорь был расстроен этим, ведь не хотел видеть врагов в родственниках. Пытался всячески их примирить.

Автор: http://kyiv-pravosl.info Князь Игорь Черниговский и Киевский был убит киевлянами

Игорь имел старшего брата - киевского князя Всеволода. Он в 1145 году назначил Игоря своим наследником. Против этого восстали потомки Владимира Мономаха. Киевляне же сначала всячески поддерживали вероятный приход к власти Игоря. Им импонировали его обещания прекратить бесчинства в стране.

Великим князем киевским Игорь Олегович стал в августе 1146 года. Однако уже за 12 дней его правления закончилось - киевляне разочаровались в правители после его запрета грабить дворы своих обидчиков и тайно обратились к переяславскому князю Изяславу - одному из потомков Мономаха. Призвали его взять власть в свои руки. Игорь хотел отстоять престол, но войско его предало и перешло на сторону противника. Побежденный правитель был захвачен и заточен в темницу в Переяславе.

Игорь тяжело болел. Отказался от всех прав на престол и попросил монашеского пострига. Он понял расточительность мирской жизни, писали летописцы. Князь обратился к Изяславу

- Давно и в самом счастье хотел я посвятить душу свою Богу. Сейчас, в тюрьме и у дверей гроба, могу ли желать другого ?, - сказал он.

Изяслав пошел на встречу и повелел переяславскому епископу Ефимию постричь Игоря в монахи. Он получил имя Гавриил. Последние дни своей жизни провел в Федоровском монастыре в Киеве и принял схиму с именем Игнатий.

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Князь Игорь был убит горожанами, которые разгневались восстанием против Изяслава, которое организовал брат монаха - черниговский князь Святослав.

- Враг народа Игорь живет спокойно в монастыре. Убьем его и пойдем на Чернигов!, - кричали люди.

Убитого князя люди волокли по улицам Киева, пока не бросили на одной из площадей. Игумен Свято-Федоровского монастыря Ананий - занес тело Игоря в церковь. По преданию, ночью в храме сами загорелись свечи и лампадки, гремел гром и били молнии. Киевляне осознали, что это плохой знак. Поняли, что убили невинного человека.

Впоследствии останки Игоря Черниговского и Киевского перезахоронили в Свято-Преображенском соборе Чернигова. С помощью к святому обращаются люди, которых преследуют скорби и гонения.

В Вышгороде под Киевом ученые нашли старинное кладбище и храм. Сначала, на глубину более чем 1 м, нашли большой пласт строительного мусора XI - XIX вв. Выяснили, что он образовался после строительства церкви. Часть же древнего кладбища обнаружили на большей глубине. Археологи расчистили девять захоронений. В паре могил обнаружили нательные крестики из бронзы.