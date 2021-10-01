2 октября церковь вспоминает убитого киевлянами князя

 
Ексклюзивы
1/5
Клоуны, файеры и артисты на ходулях: во Львове прошел театральный карнавал
Клоуны, файеры и артисты на ходулях: во Львове прошел театральный карнавал
Просмотров: 270
"Страшная тенденция. Наука превращается в разновидность религии" - эксперт об эпидемии
"Страшная тенденция. Наука превращается в разновидность религии" - эксперт об эпидемии
1 Просмотров: 459
"Били людей - страшное дело. Загоняли под замок и поджигали" - воспоминания очевидцев террора в Больших Липнягах
"Били людей - страшное дело. Загоняли под замок и поджигали" - воспоминания очевидцев террора в Больших Липнягах
Просмотров: 1017
От продавца и тамады – до певца: Роман Скорпион рассказал о начале карьеры
От продавца и тамады – до певца: Роман Скорпион рассказал о начале карьеры
Просмотров: 459
На Донбассе в сентябре погибли семь воинов: их имена и истории
На Донбассе в сентябре погибли семь воинов: их имена и истории
2 Просмотров: 558
Главное требование - лояльность к президенту: "слуги" в Трускавце решат судьбу нескольких министров и спикера
Главное требование - лояльность к президенту: "слуги" в Трускавце решат судьбу нескольких министров и спикера
1 Просмотров: 450
Чем меньше корабль, тем больше моряки. Как бронированный катер "Костополь" маневрировал по натовским стандартам
Чем меньше корабль, тем больше моряки. Как бронированный катер "Костополь" маневрировал по натовским стандартам
Просмотров: 1863
Новая волна коронавируса неотвратимая и мощнее предыдущих
Новая волна коронавируса неотвратимая и мощнее предыдущих
Просмотров: 594
"Возможна узурпация власти" – как Зеленский будет использовать антиолигархический закон
"Возможна узурпация власти" – как Зеленский будет использовать антиолигархический закон
Просмотров: 252
Новая политическая сила вырастет во взаимодействии бизнеса, среднего звена государственного управления и армии
Новая политическая сила вырастет во взаимодействии бизнеса, среднего звена государственного управления и армии
Просмотров: 297
Фото
Все фото
26
6
5
18
18
Клоуны, файеры и артисты на ходулях: во Львове прошел театральный карнавал
Клоуны, файеры и артисты на ходулях: во Львове прошел театральный карнавал
День Ангел 1 октября отмечает владелец лишь одного имени
День Ангел 1 октября отмечает владелец лишь одного имени
&quot;Потеряла 10 килограмм, бегала за булавками среди ночи&quot; - как украинка стала Мисс Мира Plus Size-2021
"Потеряла 10 килограмм, бегала за булавками среди ночи" - как украинка стала Мисс Мира Plus Size-2021
Как спасали детей, родившихся в концлагере
Как спасали детей, родившихся в концлагере
День ангела 30 сентября: сегодня поздравляем обладательниц 4 важных имен
День ангела 30 сентября: сегодня поздравляем обладательниц 4 важных имен
Видео
Все видео
Билеты на поезда дальнего следования можно купить в Viber и Telegram
Билеты на поезда дальнего следования можно купить в Viber и Telegram
На портале "Дія" можно получить более 70 госуслуг: как зарегистрироваться
На портале "Дія" можно получить более 70 госуслуг: как зарегистрироваться
Украина отдает дань памяти жертвам Бабьего Яра
Украина отдает дань памяти жертвам Бабьего Яра
Американец месяц живет в аэропорту "Борисполь"
Американец месяц живет в аэропорту "Борисполь"
Футболист на "Олимпийском" спел гимн Украины и стал звездой сети: трогательное видео
Футболист на "Олимпийском" спел гимн Украины и стал звездой сети: трогательное видео
Интервью
1/5
Женщина может обнаружить рак сама. Но на поздней стадии - маммолог
Женщина может обнаружить рак сама. Но на поздней стадии - маммолог
Просмотров: 396
Для запуска "Северного потока-2" неожиданно возникло препятствие. Решение ЕС или Германии теперь не важны - Андреас Умланд
Для запуска "Северного потока-2" неожиданно возникло препятствие. Решение ЕС или Германии теперь не важны - Андреас Умланд
Просмотров: 7659
"Холокост - центральный символ европейской памяти. Украина - одна из главных территорий трагедии" - Ярослав Грицак
"Холокост - центральный символ европейской памяти. Украина - одна из главных территорий трагедии" - Ярослав Грицак
Просмотров: 405
Выборы в Германии. Эксперт раскрыл сценарий, при котором "Северный поток-2" заблокируют
Выборы в Германии. Эксперт раскрыл сценарий, при котором "Северный поток-2" заблокируют
Просмотров: 612
В 2024 году Украину ожидают катаклизмы - астролог
В 2024 году Украину ожидают катаклизмы - астролог
Просмотров: 1935
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
01 октября 2021
Просмотров: 126
Доки є "проблема Московії" – світ у небезпеці
Минуло три місяці відтоді, як Джозеф Байден визначив для диктатора Московії коридор прийнятності. Окреслив лінії, які переступати не можна, і ...
суббота, 02 октября 2021 05:00

2 октября церковь вспоминает убитого киевлянами князя

  Комментировать

Сегодня православная церковь чтит память святого благоверного князя Игоря Черниговского и Киевского - правнука великого князя Ярослава Мудрого.

Игорь родился в Киеве. Был сыном Олега Святославовича, который правил в Чернигове и Новгороде-Северском. Когда повзрослел - в Киевской Руси началась война между князьями за киевский престол. Игорь был расстроен этим, ведь не хотел видеть врагов в родственниках. Пытался всячески их примирить.

Автор: http://kyiv-pravosl.info
  Князь Игорь Черниговский и Киевский был убит киевлянами
Князь Игорь Черниговский и Киевский был убит киевлянами

Игорь имел старшего брата - киевского князя Всеволода. Он в 1145 году назначил Игоря своим наследником. Против этого восстали потомки Владимира Мономаха. Киевляне же сначала всячески поддерживали вероятный приход к власти Игоря. Им импонировали его обещания прекратить бесчинства в стране.

Великим князем киевским Игорь Олегович стал в августе 1146 года. Однако уже за 12 дней его правления закончилось - киевляне разочаровались в правители после его запрета грабить дворы своих обидчиков и тайно обратились к переяславскому князю Изяславу - одному из потомков Мономаха. Призвали его взять власть в свои руки. Игорь хотел отстоять престол, но войско его предало и перешло на сторону противника. Побежденный правитель был захвачен и заточен в темницу в Переяславе.

Игорь тяжело болел. Отказался от всех прав на престол и попросил монашеского пострига. Он понял расточительность мирской жизни, писали летописцы. Князь обратился к Изяславу

- Давно и в самом счастье хотел я посвятить душу свою Богу. Сейчас, в тюрьме и у дверей гроба, могу ли желать другого ?, - сказал он.

Изяслав пошел на встречу и повелел переяславскому епископу Ефимию постричь Игоря в монахи. Он получил имя Гавриил. Последние дни своей жизни провел в Федоровском монастыре в Киеве и принял схиму с именем Игнатий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Церковный праздник 1 октября - что сегодня отмечаем

Князь Игорь был убит горожанами, которые разгневались восстанием против Изяслава, которое организовал брат монаха - черниговский князь Святослав.

- Враг народа Игорь живет спокойно в монастыре. Убьем его и пойдем на Чернигов!, - кричали люди.

Убитого князя люди волокли по улицам Киева, пока не бросили на одной из площадей. Игумен Свято-Федоровского монастыря Ананий - занес тело Игоря в церковь. По преданию, ночью в храме сами загорелись свечи и лампадки, гремел гром и били молнии. Киевляне осознали, что это плохой знак. Поняли, что убили невинного человека.

Впоследствии останки Игоря Черниговского и Киевского перезахоронили в Свято-Преображенском соборе Чернигова. С помощью к святому обращаются люди, которых преследуют скорби и гонения.

В Вышгороде под Киевом ученые нашли старинное кладбище и храм. Сначала, на глубину более чем 1 м, нашли большой пласт строительного мусора XI - XIX вв. Выяснили, что он образовался после строительства церкви. Часть же древнего кладбища обнаружили на большей глубине. Археологи расчистили девять захоронений. В паре могил обнаружили нательные крестики из бронзы.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «2 октября церковь вспоминает убитого киевлянами князя». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Монике Белуччи - 57. Самые соблазнительные фото легендарной итальянки
Монике Белуччи - 57. Самые соблазнительные фото легендарной итальянки
14
 Просмотров: 23373
Для запуска &quot;Северного потока-2&quot; неожиданно возникло препятствие. Решение ЕС или Германии теперь не важны - Андреас Умланд
Для запуска "Северного потока-2" неожиданно возникло препятствие. Решение ЕС или Германии теперь не важны - Андреас Умланд
 Просмотров: 7659
Как жили киевляне под нацистской оккупацией - оцифровали архивные фото
Как жили киевляне под нацистской оккупацией - оцифровали архивные фото
8
 Просмотров: 6588
&quot;Молочные&quot; прелести MamaRika и сексуальные позы актрисы &quot;Квартала&quot; - что публикуют звезды в сети
"Молочные" прелести MamaRika и сексуальные позы актрисы "Квартала" - что публикуют звезды в сети
15
 Просмотров: 4185
Гороскоп на 30 сентября: кого по-настоящему осчастливит конец месяца
Гороскоп на 30 сентября: кого по-настоящему осчастливит конец месяца
 Просмотров: 4122
Общество
Принудительная вакцинация будет. В больницах 99% больных непривитые против Covid-19 - Кличко
Принудительная вакцинация будет. В больницах 99% больных непривитые против Covid-19 - Кличко Просмотров: 72
Разработали таблетки, которые защищают от осложнений Covid-19
Разработали таблетки, которые защищают от осложнений Covid-19 Просмотров: 198
Клоуны, файеры и артисты на ходулях: во Львове прошел театральный карнавал
Клоуны, файеры и артисты на ходулях: во Львове прошел театральный карнавал
26
 Просмотров: 270
Как получить электронный рецепт на инсулин - инструкция
Как получить электронный рецепт на инсулин - инструкция Просмотров: 99
"Страшная тенденция. Наука превращается в разновидность религии" - эксперт об эпидемии
"Страшная тенденция. Наука превращается в разновидность религии" - эксперт об эпидемии
 1 Просмотров: 459
Больше всего комментируют
8
"Украина - проект Запада. Поеду в ДНР воевать" - 16-летний киевлянин возмутил сеть антиукраинскими заявлениями
6
Саакашвили задержали - премьер Грузии
4
Добкин обозвал "дебилами" тех, кто называет Путина х*йлом
2
На Донбассе в сентябре погибли семь воинов: их имена и истории
2
В Трускавце Стефанчук представит IT-проект управления страной
Голосов: 57200
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть