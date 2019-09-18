13-летнюю девушку изуродовал ток, когда делала фото для матери

Автор: facebook.com/Виталина Петренко 13-летняя Каролина Петренко получила 70% ожог тела, когда вылезла на цистерну поезда. Там коснулась проводов под высоким напряжением. Хотела сделать селфи маме, которая уехала зарабатывать деньги за границу



Черкасчанку 13-летнюю Каролину Петренко ударило током от высоковольтных сетей. Девушка вылезла на цистерну на железнодорожной станции "Цветково" и коснулась проводов. Хотела сделать селфи для матери, которая работает на заработках в Польше.

Трагедия произошла 9 сентября около 19:00 в Ленском Смелянского района Черкасской области. Дети, которые гуляли вместе с Каролиной, сразу побежали за помощью. Девушку спасали 3 бригады врачей.

"Все время ребенок находился в сознании. Но состояние было очень тяжелым. По дороге ее постоянно наводняли и обезболивали. Получила сильное поражение током, электрический ожог II-III степени и шок. Во время первого осмотра площадь ожога составляла 100%", - говорит Ирина Назарок, пресс-секретарь Областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Каролина родом из Ватутино Звенигородского района. После развода отец Виталий Петренко переехал в Смелянский район Туда же забрал Каролину, когда мать уехала за границу.

"Состояние ребенка тяжелое, но стабильное. Ранее ничем не болела, организм сильный, борется. Надо срезать все мертвое и закрыть свиной кожей, которая в аптеках продается. Это первый этап, а дальше ее ждет сложная терапия. Лечение будет длительным", - говорит заведующий ожоговым отделением 1-й черкасской городской больницы Владимир Цапенко.

Автор: facebook.com/Виталина Петренко 13-летняя Каролина Петренко получила 70% ожог тела, когда вылезла на цистерну поезда. Там коснулась проводов под высоким напряжением. Хотела сделать селфи маме, которая уехала зарабатывать деньги за границу

Каролина может говорить, но не помнит, что произошло. По словам врачей, тело поражено на 70%, 25% - глубокие раны.

"Я тогда была на работе, когда мне сообщили. Все деньги, которые успела заработать, переслала на спасение ребенка. Дышит через трубочку, все тело - одна рана. Ей провели первую операцию, прошла удачно. Уже потратили более 50 тысяч гривен. Но за первые несколько дней исчерпали все ресурсы, которые имели. На завтра нужно 8,3 тысячи гривен, но их нет. Не знаю, куда бежать, кого просить", - рассказала Gazeta.ua мать Каролины Виталина Петренко.

Родители просят неравнодушных людей помочь собрать деньги на лечение.

Карточка Приватбанка:

5168 7427 1843 3844 (родная тетя Юлия Петренко)