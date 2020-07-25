13-летнюю девочку изнасиловал отчим

На Ровенщине мужчину будут судить за изнасилование малолетней падчерицы. Фото: Reuters

На Ровенщине в суд направили уголовное производство в отношении мужчины, обвиняемого в изнасиловании несовершеннолетней падчерицы.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в области.

"Следователи следственного управления по процессуального руководства прокуратуры Ровенской области направили в суд уголовное производство по факту изнасилования 14-летней жительницы села Стебливка. В ходе досудебного расследования уголовного производства по части 4 статьи 152 Уголовного кодекса Украины полицейские установили, что в середине июля 2019 года, в ночное время суток, мужчина, угрожая и применяя физическую силу, вступил в половую связь с дочерью сожительницы, которой в то время было 13 лет. Аналогичные преступные действия да еще и в состоянии алкогольного опьянения мужчина совершил и в сентябре прошлого года ", - говорится в сообщении.

По данным следователей, злоумышленнику объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 152 УК (изнасилование лица, не достигшего 14-летнего возраста, совершенное повторно).

"В результате совершенного преступления малолетняя забеременела и 17 апреля родила мальчика. Согласно заключению судебной биологической экспертизы отцом ребенка является насильник. Обстоятельствами, отягчающих наказание обвиняемого, является совершение преступления лицом повторно и совершение преступления лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения ", - отмечается в сообщении.

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Правоохранители установили, что мужчина является 43-летним житем с. Стебливка. Ранее (в марте 2012 года) уже привлекался к уголовной ответственности за нанесение тяжких телесных повреждений, за что три года отбывал наказание в местах лишения свободы.

"Сейчас обвиняемый свою вину признает и утверждает, что готов воспитывать новорожденного сына. Впрочем, за содеянное ближайшие 8-15 лет он проведет за решеткой ", - констатировали в пресс служба.

Жительница Каменского Днепропетровской области обратилась в полицию и сообщила, что ее 13-летнего сына изнасиловал 36-летний мужчина. Инцидент произошел на даче у подозреваемого. При первой же возможности мальчик обратился к прохожему за помощью с просьбой отвезти его в полицию.