12 детей остались сиротами - от коронавируса умерли супруги

Фото: facebook.com/Nataliia.Balasynovych

В Киеве в Александровской больнице умерла многодетная мать из Василькова Диана Родикова.

У женщины возникли осложнения от коронавируса. За неделю до этого от Covid-19 умер ее муж, основатель детского дома семейного типа, Владимир Родиков.

"Очередной день усиленного карантина принес с Александровской больницы Киева печальную новость.

Умерла от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, Диана Родикова. Только 20 марта семья потеряла отца, Владимира Родикова. Нет слов для выражения сожаления. Глубоко сочувствуем детям, родственникам, друзьям", - написала в Facebook председатель Васильковской общины Наталья Баласинович.

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Супруги воспитывали 12 детей. Некоторые из них также заболели коронавирусом и лежали в больнице.

12 февраля 2021-го Диану Родикову-Ермакову наградили почетным званием Мать-героиня.

"Володя умер в минувшее воскресенье. Диана умерла сегодня. Полиорганное поражение вследствие коронавируса. 12 детей остались сиротами. У меня нет слов", - пишет в Facebook медик Ирина Солошенко.

В Мексике начали проводить массовые захоронения умерших от коронавируса. Количество смертей в этой стране с населением 126 млн человек превысило 202 тыс.