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понедельник, 20 июля 2020 19:02

10 подвигов Ярославского: за что Харьков присвоил бизнесмену звание "почетный гражданин"

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Городская газета "Харьковские известия" собрала перечень наиболее известных добрых дел которые сделал для города его почетный гражданин, известный украинский бизнесмен Александр Ярославский. Самые яркие и знаковые страницы последних десятилетий истории Харькова связаны с именем владельца и президента группы DCH, который известен далеко за пределами Украины.

"Его любовь к родному городу и романтична, и практична, и бесконечна одновременно. — описывают авторы отношение Ярославского к родному городу. И приводят его показательное высказывание времен начала нынешней пандемии, когда бизнесмен активно занялся борьбой с коронавирусной напастью: "Надо не только со слезами на глазах вспоминать, как они любят Харьков и Слобожанщину, – сказал почетный харьковчанин о помощи бизнесменов городу, – а засунуть руку в карман до манжет и от души дать денег родному региону".

"Харьковские известия" подчеркивают: "Мы ограничили наш список добрых дел Александра Ярославского только самыми публичными проектами и только Харьковщиной, — уточняют авторы проекта.

ТОП-10 мегапроектов Ярославского для Харькова, по мнению журналистов, выглядит так:

- $300 млн., вложенные Александром Ярославским, для того, чтобы Харьков стал принимающим городом Евро-2012 (строительство стадиона, аэропорта, первого в городе luxury-отеля и др.)

- "золотая эра" харьковского футбольного клуба "Металлист" (6 "бронз", "серебро", еврокубки);

- регбийный клуб "Олимп" - самый титулованный в Украине, основа национальной сборной;

- возрождение Харьковского тракторного завода (ХТЗ);

- бизнес-парк "Экополис ХТЗ" ($1 млрд. инвестиций к 2033 г.)

- путь харьковского УкрСиббанка, который благодаря Ярославскому вышел на национальный уровень, а затем и на международный в составе BNP Paribas;

- успешное развитие Международного аэропорта "Харьков", построенного Ярославским к Евро-2012 (1,3 млн. пассажиров в 2019 г., приход международных авиаперевозчиков, европейское признание);

- Kharkiv Palace Hotel 5* как новая архитектурная достопримечательность, украшение пл. Свободы и центр деловой и культурной жизни национального и международного масштаба;

- системная поддержка харьковских вузов;

- антиCOVIDные меры, борьба с пандемией: ПЦР-тесты для Украины и Харькова, "искусственное легкое" для харьковских больниц, проднаборы и аптечки харьковским пенсионерам, мобилизация харьковского бизнес-сообщества.

Каждый из проектов Ярославского - вклад в развитие Харькова, который делает город лучше, комфортнее, безопаснее, современнее. "Не словом, а делом — в этом весь Ярославский. "Если у тебя правильная идея и правильная цель, ты обязательно добьешься того, на что себя нацелил", — приводят журналисты слова, однажды сказанные бизнесменом. И добавляют: "Правильность его целей подтверждает жизнь".

Напомним, что Харьковский горсовет несколько недель назад присвоил Александру Ярославскому звание "почетный гражданин Харькова".

Традиция такого общественного признания заслуг выдающихся харьковчан уходит своими корнями в XIX век. Среди почетных граждан "первого призыва" в позапрошлом веке были Владислав Франковский, доктор медицины и основатель городской детской больницы; Александр Петров, харьковский губернатор в 1886-1895 годах; Леонард Гиршман, известный врач-офтальмолог. Всего 124 человека за время существования звания стали почетными гражданами города. Одновременно почетными гражданами и Харькова, и Харьковской обл. являются 12 человек, среди которых и Александр Ярославский.

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