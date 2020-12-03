1 млн 500 тыс. детей умирает каждый год от болезней, которые можно предупредить вакцинами

Ляшко раскритиковал "антивакцинаторов". Фото: REUTERS

Всемирная организация здравоохранения называет движение "антивакцинаторов", выступающие против прививок, одним из 10 самых опасных формирований против здоровья.

По данным ВОЗ, каждый час в мире 15 детей умирает от кори. Еще около 1 500 000 детей ежегодно умирают от болезней, которые можно предупредить с помощью имеющихся вакцин, написал главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в Фейсбук.

Однако, радикальных антивакцинаторов "убедить уже не сможет никто".

"И, к сожалению, я не могу просто сказать:" Это л*йно ", даже если действительно так считаю. А они могут. Могут сказать, что для здоровья детей лучше переболеть. Но они никогда не признают, что очень мало детей, парализованных после полиомиелита, считает, что для их здоровья необходимо было заболеть", - написал заместитель министра здравоохранения.

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Ляшко подчеркнул, что вакцины спасают жизни и защищают от болезней "ваших детей, детей ваших друзей и людей, которых нельзя вакцинировать".

"Сегодня реальность такова: вакцины по-прежнему являются одним из самых безопасных вариантов профилактики инфекционных болезней. И пандемия COVID-19 нам еще раз об этом напомнила. Выбор за нами ...", - подытожил главный государственный санврач.

Ранее Кабинет министров Украины расширил список лекарственных препаратов, необходимых для лечения COVID-19, вакцинами. Они освобождаются от уплаты НДС и ввозной пошлины.