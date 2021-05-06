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четверг, 06 мая 2021 10:48

€90 за билет: испанский лоукостер возобновляет перелеты между Барселоной и Киевом

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€90 за билет: испанский лоукостер возобновляет перелеты между Барселоной и Киевом
Со 2 июля возобновит работу маршрут Барселона-Киев. Фото: senfil.net

Испанский лоукостер Vueling 2 июля вернется на маршрут Барселона-Киев, который он не обслуживал из-за пандемии коронавируса.

Авиакомпания будет летать из основного аэропорта Барселоны Эль-Прат в аэропорт "Киев" три раза в неделю в ночное время, пишет avianews.

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Вылеты из Барселоны запланированы на 22:20 по вторникам, пятницам и субботам, вылеты из Киева на 03:55 по средам, субботам и воскресеньям. Время в пути составит 3 ч. 45 мин.

Vueling продает авиабилеты из Киева в Барселону от €90 в обе стороны. В цену самых дешевых билетов по тарифу Basic входит перевозка двух мест ручной клади.

С 15 мая украинцы смогут путешествовать в Турцию без ПЦР-теста. При этом туристы должны будут обязательно заполнить специальную форму перед вылетом.

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Дата
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