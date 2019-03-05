Показали редких новорожденных тигрят

Сразу шесть редких тигрят родилось в Китае. Фото: Daily Mail.

В зоопарке города Лоян, что в Китае, родились шестеро детенышей редкого южно-китайского тигра.

Тигрята родились в января 2019 года от двух разных тигриц. Трое девочек и трое мальчиков, сообщает Daily Mail.

Они находятся под круглосуточным наблюдением, кормят их по шесть раз в день. Сейчас, каждое весит 2,5 кг.

Специалисты утверждают, что сам по себе факт беременности хотя бы одной из самок в неволе - уже счастливое событие. А две самки с одного прайда, что одновременно дают потомство, - вообще большая редкость.

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Китайский тигр входит в десятку животных мира, которым грозит вымирание в ближайшее время. По оценке экспертов, сейчас в мире существует всего около 20 особей этих животных.

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