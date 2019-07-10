Показали одежду горожан средневекового Львова

Как одевались львовяне в средневековье. Фото с открытых источников.

Реконструкторы Подземелья Гарнизонного храма Тимофей Коробков и Лилия Нижник показали, как одевались львовяне в средневековье.

Женщины носили платья - котарди, пояс к которому крепили омоньер - кошелек. Под обувь-пулены надевали шосы - чулки. Голову покрывали белым чепчиком Святой Бригиды.

Мужчины одевались в шосы - штаны темного цвета, напоминающие современные леггинсы. На голове носили шаперон - конусовидный чепчик из тканей темного цвета. На тело - котарди, пиджак, поверх которого - худ, что напоминает пончо. На поясе носили четки, омоньер и поясную кожаную сумку.

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В интернете опубликовали фотографии времен Первой мировой войны, сделанные на территории села Поморяны современного Золочевского района Львовской области.