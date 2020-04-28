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вторник, 28 апреля 2020 12:42

Опубликовали первый трейлер фильма о Мишель Обаме

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Опубликовали первый трейлер фильма о Мишель Обаме
В официальном заявлении бывшая первая леди США выразила благодарность режиссеру, а также рассказала о документальном фильме. Фото: pixabay

На официальном YouTube-канале Netflix опубликовали первый трейлер документального фильма "Становление" (Becoming) об экс-первой леди США Мишель Обаме.

Для просмотра фильм будет доступен на Netflix с 6 мая, пишет Variety.

В нем покажут зрителям, каким был изнутри ее промо-тур по 34 городам в поддержку мемуаров "Становление" (Becoming), вышедших в 2018 году.

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В трейлере есть кадры, сделанные в Филадельфии во время беседы с женщиной, которая готова начать следующую главу своей жизни.

Надя Халлгрен стала режиссером фильма. Она сопровождала Обаму в промо-туре.

В официальном заявлении бывшая первая леди США выразила благодарность режиссеру, а также рассказала о документальном фильме.

"Сейчас я больше, чем когда-либо, дорожу воспоминаниями и этим чувством связи, так как мы боремся вместе, чтобы пережить эту пандемию, заботясь о своих близких, заботясь о наших общинах и стараясь не отставать от работы и учебы, справляясь с огромными трудностями, потерями, растерянностью и неопределенностью. В эти дни сложно сохранять надежду и стабильность, но я надеюсь, что, как и я, вы найдете немного радости в том, что сняла Надя. Она очень талантливая, ее ум и способность сочувствовать другим людям, - в каждом кадре, который она снимает. Самое главное - она ​​понимает значение сообщества, силу сообщества, и ее работа волшебным образом способна отразить это", - сообщила Обама в официальном заявлении.

В книге "Становление" Мишель Обама рассказывает о личной жизни и как она изменилась во время президентства ее мужа. Автобиография разделена на три части. В первой Мишель Обама пишет о жизни в Чикаго. В частности, ставит вопрос государственного образования и социальных классов. Во второй части рассказывает историю отношений с будущим президентом Бараком Обамой. В третьей пишет о своей с мужем жизни как публичных лиц - какое наследство они оставили после себя и чего ей удалось добиться на "должности" первой леди.

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28
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