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понедельник, 05 августа 2019 01:37

Модель утопила машину за 300 тысяч долларов
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Сорайя Вучелич утопила машину за 300 тысяч долларов
Фото: @sorajavucelic
Сорайя Вучелич утопила машину за 300 тысяч долларов
Сорайя Вучелич утопила машину за 300 тысяч долларов
Сорайя Вучелич утопила машину за 300 тысяч долларов

Хорватская модель Playboy Сорайя Вучелич, девушка футболиста Неймара, утопила свой Lamborghini в бассейне.

Фотографии инцидента 32-летняя девушка запостила в Instagram.

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На видео видно, как синюю машину пытаются достать из воды.

"Когда ваши высокие каблуки соскальзывают с педали тормоза, Lambo попадает в бассейн", - прокомментировала Сорайя.

Такая модель Lamborghini Huracan Evo стоит минимум $ 300 тыс.

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Публикация от Sara (@sorajavucelic)

Недавно одна из самых известных "ангелов" бельевого бренда Victoria's Secret 28-летняя португальский модель Сара Сампайо снялась в пикантном фотосете для GQ Spain.

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