Модель утопила машину за 300 тысяч долларов

Хорватская модель Playboy Сорайя Вучелич, девушка футболиста Неймара, утопила свой Lamborghini в бассейне.
Фотографии инцидента 32-летняя девушка запостила в Instagram.
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На видео видно, как синюю машину пытаются достать из воды.
"Когда ваши высокие каблуки соскальзывают с педали тормоза, Lambo попадает в бассейн", - прокомментировала Сорайя.
Такая модель Lamborghini Huracan Evo стоит минимум $ 300 тыс.
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