Киса: DZIDZIO и Оля Цибульская представили клип

DZIDZIO и Оля Цибульская выпустили клип на песню "Киса".

Снимать клип дуэт не собирался, но идея появилась сама собой.

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DZIDZIO показал Цибульской видео, которое его смартфон сам смонтировал из кадров, что тайком снимал Олю, пока та не видела.

Певица 34-летняя Оля Цибульская похудела с размера L на S за прошлый год. Причиной ее лишнего веса были страхи и комплексы. В программе "Звездный путь" Цибульская рассказала, что ей пришлось преодолеть в себе, чтобы вернуть стройную форму. "Я заедала свои многочисленные страхи, комплексы и слабости. Например, после беременности я объясняла себе, что у меня нет времени похудеть. После съемок клипа, которые обычно длятся целый день, я говорила себе вечером, что достойна торта, ведь я много работала. Если кто-то из хейтеров оставлял неприятный комментарий в интернете, я думала: "Какое право имеет человек писать мне эту гадость?" и снова заедала стресс", - рассказала Цибульская.