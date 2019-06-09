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воскресенье, 09 июня 2019 01:45

Как преодолеть женскую ревность

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Любовь и ревность часто ходят вместе, и это справедливо: только ревность на почве любви позволяет открыто выказывать все свои претензии и обиды любимому. Как женщины проявляют ревность, чем опасны ее виды и как ее преодолеть, пишет allwomens.ru.

Ревность – обида. Мною пренебрегают

 

Вы боитесь лишиться внимания окружающих и ваша ревность не интенсивна, но всеобъемлюща. Муж все время работает, "с тобой не считается", кот ластится к подруге, а "тобой пренебрегает". В вас тлеет подозрение, что компьютер и книга для близкого человека важнее вас, раз он от них не отрывается. А чисто сексуальную измену вам простить несложно, особенно мимолетную - если после нее раскаиваются, клянутся, что "больше никогда, ибо вы - лучшая!" и возвращают вам свое внимание и заботу.

Как проявляется. Обидой на того, кого ревнуют: "Как он мог меня, такую замечательную, не оценить и не посчитаться с моими интересами?" Со стороны вы можете выглядеть совсем не ревнивой. Но в душе часто тлеет огонек ревнивой досады.

Чем опасна. Постоянными конфликтами с окружающими. Если дать такой ревности волю, постепенно нарушаются отношения не только с родными, но и просто со знакомыми людьми.

Как гасить. Объясняйте себе мотивы поведения другого человека, сознательно отказавшись от того, что "он вами намеренно пренебрегает". И найдете истину.

Ревность как способ самоутверждения. Все должны любить только меня

 

Некоторые нуждаются в постоянной подпитке своей ценности. И для них мучительно сознавать,что другие люди ставят кого-то на ступеньку выше. Женщина такого типа ревнует, когда ее муж вежлив с другими дамами. Она ревнует бывшего любовника к его новой подруге, хотя сама счастлива в браке. Ей бы хотелось, чтобы любовник тосковал о ней вечно. Она ревнует начальство к коллегам, продавщицу - к покупателям.

Как проявляется. Огорчением: "Выходит, я плохая!", страданием и самообвинениями. Часто такая женщина стремится стать идеалом. Некоторые принимаются унижать других.

Чем опасна. Она заставляет ставить перед собой нереальную цель: превратиться в совершенство. Иногда портит отношения сокружающими из-за попыток всех унизить.

Как гасить. Надо осознать, что от замечательных женщин тоже уходят мужья, совершенство надоедает. Удержать кого-то позволяет только наша неповторимость. Если ваш муж живет с вами, значит, он любит вас. А насколько вы хороши для кассирши в супермаркете. Не все ли вам равно?

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Ревность собственницы. Мое! Не отдам!

Вы ревнуете только близких - мужа, детей, родителей - к тем, кто выходит за пределы этого круга. Например, мужа - к свекрови или детей – к друзьям. Ваша ревность глубока и мучительна. Ревность к работе, к учебе или к компьютеру вам незнакома. Вы понимаете, что работа у вас мужа не отберет, а его новая юная заместительница - очень даже. Нередко вы ревнуете к прошлому, вам трудно прощать физическую измену и тень "третьей лишней" долго витает над вашей постелью.

Как проявляется. Гневом и открытыми обвинениями. Вы сами за собой эту особенность знаете, да и другим она хорошо заметна.

Чем опасна. Первое: в гневе лишнего можно наговорить, а потом приходится извиняться, мучиться раскаянием. Второе: несправедливые обвинения и требования быть только с вами иногда подталкивают партнера к измене.

Как гасить. Честно в ней признаваться себе и другим:"Да, я ревнива!" Когда мы в чем-то признаемся, управляться с этим куда проще. Полезно отделить тех, кого ты имеешь законное право ревновать - мужа от всех остальных, детей и прочей родни.

Подозрительная ревность. Докажи мне свою любовь

 

Вы обычно ревнуете самого главного для вас человека, чаще любимого мужчину, реже - ребенка или маму, иногда наставника, шефа. Вы не верите, что важны для него, и все время подозреваете его в том, что он разыгрывает любовь, а сам использует вас в своих интересах, лжет и притворяется. И каждая его улыбка в чужой адрес укрепляет ваши подозрения.

Как проявляется. Тихо и долго кипит, проявляясь раздражительностью, подозрительностью: "А с чего это он так щедр? Изменил?", и требовательностью: "Докажи, что любишь!" Часто завершается бурной вспышкой, которая похожа на тотальное недоверие.

Чем опасна. Постоянные требования масштабных доказательств любви от мужа ("Не общайся со своими друзьями", "брось свой теннис"), от сына ("Не поступай в зарубежный вуз") отталкивают от такой женщины и первого, и второго.

Как гасить. Задача не из легких. Помогает тотальный самоконтроль - что и как говорить. И постоянное напоминание себе о том, насколько просто оскорбить другого недоверием и потерять навсегда.

Признак того, что мужчина вас любит - это разумная ревность. Ведь если у него есть чувства к вам, то ему хочется для вас быть самым лучшим. При этом любое сравнение с другим мужчиной, если оно не в него пользу, будет его злить. Также злить его могут и ваши друзья мужского пола, с которыми вы будете разговаривать по телефону или здороваться на улице.

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