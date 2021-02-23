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вторник, 23 февраля 2021 15:07

Древнюю церковь сняли с высоты - впечатляющее видео

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Древнюю церковь сняли с высоты - впечатляющее видео
Построили церковь в 1929 году. Фото: скриншот с видео

В сеть попало видео Церкви святого Димитрия 1796-го.

Съемку проводили с высоты птичьего полета, пишет ШОТАМ.

Приходскую церковь в Надвирнянском районе Ивано-Франковской области построили 1796 года. Перестроили ее 1929 года. Тогда ее и перекрыли бляхами, сняв крышу с гонты.

В начале XVIII в. на этом месте также была церковь. Вероятно, на ее месте построили новую - святого Димитрия. Памятник архитектуры находится в пользовании общины УГКЦ.

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"Церковь стоит на ровном участке в центре села, недалеко к югу от главной дороги. Длиннющая гуцульского типа одноэтажная святыня, в которой с запада к сильно развитому бабинцу прилегает ровноширокое преддверие, а с востока к алтарю пристроили также ровноширокую ризницу. Дополнительный вход - с юга к названию", - пишут в сообщении.

Одной из древнейших церквей считают Горянскую ротонду в Ужгороде. Ее построили еще Х-ХI в. Название связано с необычной круглой формой сооружения.

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