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пятница, 22 ноября 2019 09:55

Будут работать над имиджем - отменили шоу Victoria's Secret

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Будут работать над имиджем - отменили шоу Victoria&#039;s Secret
Показ шоу отменили в 2019-го. Фото: vogue.

Американская компания "L Brands", которой принадлежит бренд нижнего белья Victoria's Secret, объявила об отмене Victoria's Secret Fashion Show в 2019-м.

Отмену мероприятия объяснили тем, что бренду необходимо провести работу над имиджем, сообщает журнал Fortune.

Шоу проводилось ежегодно на протяжении 25 лет, начиная с 1995-го. В прошлом году у него были самые низкие рейтинги за всю историю.

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Накануне L Brands опубликовала финансовую отчетность за третий квартал 2019-го. С июля по сентябрь продажи Victoria's Secret снизились на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го.

Порноактрисы в образе экипажа самолета устроили откровенную фотосессию в самолете Vickers Viscount, представленном в Британском музее авиации региона Мидленд. Это событие закончилась грандиозным скандалом.

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