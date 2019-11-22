Будут работать над имиджем - отменили шоу Victoria's Secret

Показ шоу отменили в 2019-го. Фото: vogue.

Американская компания "L Brands", которой принадлежит бренд нижнего белья Victoria's Secret, объявила об отмене Victoria's Secret Fashion Show в 2019-м.



Отмену мероприятия объяснили тем, что бренду необходимо провести работу над имиджем, сообщает журнал Fortune.



Шоу проводилось ежегодно на протяжении 25 лет, начиная с 1995-го. В прошлом году у него были самые низкие рейтинги за всю историю.

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Накануне L Brands опубликовала финансовую отчетность за третий квартал 2019-го. С июля по сентябрь продажи Victoria's Secret снизились на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го.

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