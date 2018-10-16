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вторник, 16 октября 2018 17:12

Битва титанов: Зибров жестко постебался над Киркоровым

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Битва титанов: Зибров жестко постебался над Киркоровым
Зибров потролил песню "Цвет настроения черный"

Известный украинский певец Павел Зибров стал звездой пародии "Цвет настроения - Хогвартс" на клип российского поп-певца Филиппа Киркорова. Украинец примерил на себя образ волшебника Дамблдора из саги о Гарри Поттере.

В таком образе Зибров потроллил песню "Цвет настроения черный", которую Киркоров спел вместе с рэпером Егором Кридом.

Автором идеи и исполнителем роли мальчика-мага в круглых очках стал Андрей Немудрук. Это известный блогер и владелец канала ND production.

"Наша с Андреем знакомство началось с ссоры. Он меня даже вызвал на баттл на фестиваль "ВидеоЖара". Именно на фесте мы подружились. Эта дружба и переросла в творческую коллабу. Мне просто интересно знакомиться с трендами, я с удовольствием становлюсь их частью!" - рассказал Зибров.

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Филипп Киркоров презентовал новый клип на песню "Цвет настроения черный", которую спел вместе с рэпером Егором Кридом. Новая видеоработа настоящий ажиотаж в сети.

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