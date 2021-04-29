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четверг, 29 апреля 2021 20:29

Впервые в Украине: "скорую" обеззаразили компонентами зубной пасты
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В чистый четверг в Полтаве на станци экстренной медицинской помощи и медицины катастроф провели эксперимент. Обработали машину "скорой" инновационным средством, где действующими веществами являются диоксид титана и оксид цинка. Эти компоненты, в том числе. используются для производства зубной пасты, а также в качестве белого пигмента.

Эксперимент со средствами, которые помогут держать поверхности стерильными в течение долгого срока провели на медицинском транспорте впервые в Украине.

Корреспондент Gazeta.ua могла увидеть обработку медицинского транспорта собственными глазами.

В Полтаве провели обработку медицинского автомобиля инновационным покрытием на основе диоксида титана
Фото: Ольга Стенько
Лаборант берет на анализ смывы с поверхностей в медицинском автомобиле перед обработкой
Лаборант берет на анализ смывы с поверхностей в медицинском автомобиле перед обработкой
Сотрудница компании дистрибьюторо берет на анализ смывы с поверхностей в медицинском автомобиле перед обработкой
Результат действия нового средства проверят лабораторно, смывы возьмут через месяц

Утром четверга у Полтавского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф более людно, чем обычно. Перед входом в здание стоит с открытыми дверями автомобиль кардиологической реанимации. Вокруг собрались областные чиновники, медработники и журналисты. А также двое мужчин в ярко желтых комбинезонах биозащиты.

Автор: Ольга Стенько
  В Полтаве провели обработку медицинского автомобиля инновационным покрытием на основе диоксида титана
В Полтаве провели обработку медицинского автомобиля инновационным покрытием на основе диоксида титана

Пока мужчины собирают электрический компесор для нанесения жидкости, в машину заходит лаборантка с пробирками в руках. По очереди вынимает из пробирок стерильные палочки с ватой на конце и проводит ими по поверхностям в автомобиле "скорой". Рядом с ней аналогичную процедуру выполняет сотрудница компании "Дезковер". Разве что использует более современные пробирки и анализатор.

Автор: Ольга Стенько
  Лаборант берет на анализ смывы с поверхностей в медицинском автомобиле перед обработкой
Лаборант берет на анализ смывы с поверхностей в медицинском автомобиле перед обработкой

Женщины собирают смывы. В лаборатории образцы проверят на наличие микроорганизмов в медицинском транспорте. В воздухе сильно пахнет хлором - очевидно, машину предварительно тщательно вымыли. Салон, в котором перевозят пациентов, выглядит идеально чистым.

Автор: Ольга Стенько
  Сотрудница компании дистрибьюторо берет на анализ смывы с поверхностей в медицинском автомобиле перед обработкой
Сотрудница компании дистрибьюторо берет на анализ смывы с поверхностей в медицинском автомобиле перед обработкой

Затем за работу берется один из мужчин в защитной одежде. Он бытовым моющим средством для очистки и бумажной салфеткой протирает все поверхности. Это - подготовительная процедура, обезжиривание. Таким образом убирают остатки предыдущих дезрастворов. Чтобы можно было ровным слоем нанести антибактериальное покрытие.

Автор: Ольга Стенько
  Сотрудник компании перед обработкой обезжиривает поверхности бытовым моющим средством
Сотрудник компании перед обработкой обезжиривает поверхности бытовым моющим средством

Пока поверхность сохнет, человек наливает из бутылки в пластиковый стакан непрозрачную белую жидкость. Присоединяет к емкости трубку и включает компрессор.

Затем к работе приступает его коллега. Надевает очки и респиратор, берет распылитель, заходит в салон "скорой".

Поверхности обрабатывает тщательно, направляя струю жидкости на все, что находится в салоне автомобиля: потолок и стены, медицинское оборудование, носилки для пациентов, кресло для медиков. Аппаратуру из ниш не извлекает, обрабатывает поверхностно. Ни во время обработки, ни после нее запаха от жидкости в салоне авто нет.

Автор: Ольга Стенько
  Сотрудник компании обрабатывает салон медицинского автомобиля инновационным дезсредством на основе диоксида титана
Сотрудник компании обрабатывает салон медицинского автомобиля инновационным дезсредством на основе диоксида титана

Следующие полчаса после обработки в салон никто не заходит, двери держат открытыми. Надо, чтобы раствор высох. Также важно действие света. Ведь происходит фотокаталитическая реакция.

"Это покрытие имеет дезинфицирующее длительное действия. Убивает все виды микробов, бактерий и вирусов, в том числе Covid-19, а также прекращает их распространение распространение на любой поверхности. В Европе оно очень популярно, в частности в Венгрии. В связи с пандемией становится востребовано и в Украине. Средство наносится один раз и действует в течение года", - рассказала соучредитель и директор по качеству компании "Дезковер" Светлана Ющенко.

Автор: Ольга Стенько
  Венгерское дезинфицирующее средство в Полтаве представляла директор по качеству компании "Дезковер" Светлана Ющенко
Венгерское дезинфицирующее средство в Полтаве представляла директор по качеству компании "Дезковер" Светлана Ющенко

Покрытие полностью безопасно для людей и животных. После нанесения образует на поверхности плотный слой и не может быть удалено никакими химическими веществами.

"Это титан и он безопасен. Добавляется к пищевым продуктам, также используется в некоторых лекарствах, сладких драже, в зубной пасте. Оксид титана не имеет цвета и запаха", - объясняет представитель компании.

Вторым компонентом дезсредства является оксид цинка. Это соединение используется для предоставления белого цвета краскам и пластикам, в косметологии ее используют для отбеливающей зубной пасты, в медицине - как противовоспалительное средство в кремах и мазях. А еще оксид цинка обладает фотокаталитической активностью, обусловливает его широкое применение для создания самоочищающихся поверхностей, бактерицидных покрытий для стен и потолков в больницах.

Автор: Ольга Стенько
  В Полтаве провели обработку медицинского автомобиля инновационным покрытием на основе диоксида титана
В Полтаве провели обработку медицинского автомобиля инновационным покрытием на основе диоксида титана

Именно эти свойства и положены в основу полезного действия инновационного средства для гигиенической обработки поверхностей Resysten. В Украине средство получило регистрацию в начале февраля. Полтава стала первым городом, где его применили. Пока - только экспериментально.

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"Ежедневно машины "скорой" потребует дезобработки, на это тратят большие средства. К нам обратилась компания и предложила это средство. Если им ним обработать поверхности, в течение года не будут развиваться бактерии и вирусы. Это важно по двум вопросам. Во-первых, это безопасность граждан. Во-вторых, экономия значительных средств на обработке несколько раз в день дезсредствами этих авто. Мы договорились, что бесплатно проведем исследования. Сняли смывы поверхностей до и после обработки. За две недели проверим, за месяц. И будем определять, действенное ли это вещество", - рассказал первый заместитель председателя Полтавской ОГА Дмитрий Лунин.

Автор: Ольга Стенько
  Первый заместитель председателя Полтавской ОГА Дмитрий Лунин
Первый заместитель председателя Полтавской ОГА Дмитрий Лунин

Правда, как оказалось, обработку дезсредствами все равно придется применять.

"Это не отменяет обработку. Если это вещество будет покрыта слоем грязи, его надо убирать. Это - усиленный средство безопасности. В общественных местах сейчас протирают, например, поручни, дезсредствами. Какие активные лишь на время, пока средство не высохнет. Наше покрытие продлевает работать гораздо дольше. На поверхности происходит фотокаталитический процесс образования свободных радикалов. Бактерии в этом слое физически разрушаются ", - пояснила Светлана Ющенко.

Свойства вещества, в Европе называют "Белый Титан" заключаются в том, что на молекулярном уровне проникает в поверхность, на которую она распылена. При контакте со светом - естественным или искусственным - покрытие на поверхности активизируется и остается таким в течение года. Независимо от того, сколько раз ее касаются или даже очищают дезсредствами.

В областном Департаменте здравоохранения пока достаточно сдержанно комментируют выгоды использовании нового средства.

"Должны обеспечивать защиту от инфицирования медицинских работников и пациентов, которых переводит медицинская помощь. Пытаемся искать и внедрять иновационные методы. Особенно те, которые более выгодны экономически. Мы посмотрим на лабораторные результаты. Все машины сейчас очень активно работают на линии", - сказал директор департамента здравоохранения Полтавской ОГА Виктор Лысак.

Результаты эксперимента с обработкой машины "скорой" в Полтаве будут известны через месяц. Их определят лаборатрные путем.

Средство на основе оксидов цинка и титана который в Венгрии впервые тестировали во время эпидемии гриппа в 2013 году, во время нынешней пандемии используют в Британии и краинаи Евросоюза. Обрабатывают общественный транспорт, медицинские учреждения, детские учреждения, предприятия пищевой промышленности.

Автор: Ольга СТЕНЬКО
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