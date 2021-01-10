Скована льдом, как в сказке - утреннее фото третьей по высоте вершины в Украине

Обсерваторию Белый Слон реконструируют. Фото: https://www.facebook.com/chornogora.rescue112.

Работники Черногорского горного поисково-спасательного поста, на горе Поп Иван в Карпатах опубликовали фото вершины.

На нем обсерватория Белый Слон, какую именно сейчас реконструируют, скована льдом.

"По состоянию на 07.45 10.01.2021. На г. Поп Иван Черногорский ясно, переменная облачность. Ветер западный 1-2 м/с. Температура воздуха -14 ° С", - говорится в сообщении на Facebook.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Показали ретро-фото украинского замка

Поп Иван (Черна Гора) третья по высоте вершина в Украине. Ее высота 2028 м. Первая Говерла - 2061 м. Вторая - Бребенескул - 2032 м. Четвертую строчку занимает гора Петрос - 2020 м. Все они являются частью Черногорского хребта Карпат.

Фотографу Мирону Марецкому удалось поймать объективом камеры рысей, живущих в Горганах на Прикарпатье. Уникальные снимки он обнародовал на своей странице в Facebook.