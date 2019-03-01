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суббота, 02 марта 2019 02:24

Показали самые длинные пробки, которые образовывали автомобили

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Скопление на дороге транспортных средств тоже может составлять интерес для искусства. Фотографии, собранные из разных времен и мест, впечатляют зрителей своей масштабностью.

Сделали подборку фото для тех, кто ежедневно тратит нервные клетки в дорожных пробках, пишет Радио Максимум.

В августе 1969 года в городке Бетел, штат Нью-Йорк, впервые проходил рок-фестиваль под названием "Вудсток". Организаторы планировали, что на концерт приедет 25 тыс. человек. Но немного просчитались. "Вудсток" собрал почти 500 тыс. рокеров. В результате на шоссе 17В образовался затор длиной 32 км.

Автор: maximum.fm
  "Вудсток" собрал почти 500 тыс. рокеров
"Вудсток" собрал почти 500 тыс. рокеров

Самая мощная метель накрыла северо-восточную часть Соединенных Штатов в январе 1978 года. За день выпало столько снега, что под его весом обрушилась крыша спортивной арены в штате Коннектикут. В Массачусетсе высота снежного покрова достигла 60 см. Местные, однако, не сразу догадались, что в такую погоду машину лучше оставить в гараже.

Автор: maximum.fm
  В Массачусетсе высота снежного покрова достигла 60 см
В Массачусетсе высота снежного покрова достигла 60 см

Французские водители попали в Книгу рекордов Гиннесса, невольно образовав самую длинную пробку XX века в 175 км. По самым скромным подсчетам, не менее пяти млн автомобилей застряли по дороге из Лиона в Париж.

Автор: maximum.fm
  Не менее пяти млн автомобилей застряли по дороге из Лиона в Париж
Не менее пяти млн автомобилей застряли по дороге из Лиона в Париж

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28 лет простояла печальноизвестная Берлинская стена, пока граница между западной и восточной частями города не была открыта в ноябре 1989 года. В течение следующих трех дней Запад посетили более трех млн человек. А 22 декабря, когда были открыты Бранденбургские ворота, по обе стороны от них образовалась самая масштабная пробка в истории немецкой столицы.

Автор: maximum.fm
  22 декабря, когда были открыты Бранденбургские ворота, по обе стороны от них образовалась масштабная пробка в истории немецкой столицы
22 декабря, когда были открыты Бранденбургские ворота, по обе стороны от них образовалась масштабная пробка в истории немецкой столицы

На американские дороги на тестирование выехали электрические грузовики Tesla Semi.

Фото Semi сделали на зарядной станции Supercharger белая города Кетлман, что между Лос-Анджелесом и Сан-Франциско, пишет tsn.ua.

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