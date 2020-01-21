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вторник, 21 января 2020 13:45

Памела Андерсон показала свое роскошное тело
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Памела Андерсон выглядит роскошно в свои 52 года
Фото: Instagram
Памела Андерсон выглядит роскошно в свои 52 года
Памела Андерсон выглядит роскошно в свои 52 года
Памела Андерсон выглядит роскошно в свои 52 года
Памела Андерсон выглядит роскошно в свои 52 года

Американская актриса Памела Андерсон опубликовала фотографии с новой фотосессии.

52-летняя звезда "Спасателей Малибу" снялась обнаженной для свежего выпуска журнала Vanity Fair Italia. Кадры выложил на своей странице в Instagram фотограф Кармело Редондо.

На одной из фотографий Памела совсем раздетая, сидела в кресле и курила сигарету. На другой - она ​​уже лежала на полу в полупрозрачном фатиновом платье и демонстрировала свои обнаженные ягодицы.

Поклонники звезды расхвалили снимки актрисы.

"Всегда креативная и уникальная, я восхищаюсь тобой", "Волшебная богиня", "Прекрасные съемки, и ты как всегда роскошная", - писали в комментариях к фото.

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Новую фотографию Тина опубликовала на своей странице в Instagram.

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21
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