Памела Андерсон показала свое роскошное тело

Американская актриса Памела Андерсон опубликовала фотографии с новой фотосессии.
52-летняя звезда "Спасателей Малибу" снялась обнаженной для свежего выпуска журнала Vanity Fair Italia. Кадры выложил на своей странице в Instagram фотограф Кармело Редондо.
На одной из фотографий Памела совсем раздетая, сидела в кресле и курила сигарету. На другой - она уже лежала на полу в полупрозрачном фатиновом платье и демонстрировала свои обнаженные ягодицы.
Поклонники звезды расхвалили снимки актрисы.
"Всегда креативная и уникальная, я восхищаюсь тобой", "Волшебная богиня", "Прекрасные съемки, и ты как всегда роскошная", - писали в комментариях к фото.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В тигрином окрасе: Ким Кардашьян впечатлила страстными снимками
Певица Тина Кароль балует своих поклонников шедеврами фотоискусства.
Новую фотографию Тина опубликовала на своей странице в Instagram.
Комментарии