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вторник, 09 октября 2018 17:48

Осень ходит миром: как выглядят разные уголки мира в этом сезоне
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Осень продолжает радовать людей своими красками. В разных городах мира она имеет свой вид.

Кроме прохлады и дождей, этот сезон имеет много хорошего. Осенью нас греют носки и теплый шоколад. Из окна можно наслаждаться прекрасным видом. Можно залезть под плед и смотреть фильмы, или пойти погулять и насладиться видами, показывает telegraf.com.ua.

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Холод - повод людям побыть ближе друг к другу. Наблюдать за ранними рассветами и поздними заката.

Ученые говорят, что глобальное потепление может повлиять на цвет осени. По мере того как мир теплеет, листья начинают откладывать смену своего цвета. Кроме того, листья могут использовать глюкозу, которая содержится в них.

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