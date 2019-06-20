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пятница, 21 июня 2019 02:25

Нереальная красота: показали лучшие космические фото
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"Титановый Луна"
Фото: Miguel Claro
"Дорога к славе"
"Глубоко в сердце Мордора - NGC 7293"
"Небесный навигатор"
"Туманности Конская Голова и Пламя"

Обнародовали лучшие снимки космоса в рамках конкурс Astronomy Photographer of the Year.

Всего жюри получило 4,6 тыс. фотографий из 90 стран. Такое количество работ стала рекордным, пишет bird in flight.

Отобранные снимки соревнуются в 8 тематических категориях: "Полярное сияние", "Галактики", "Наш Луна", "Наше Солнце", "Люди и космос", "Планеты, кометы и астероиды", "Картины неба", "Звезды и туманности ". Также есть два специальных приза и категория для лучшего юного фотографа, в которой принимают участие авторы снимков до 16 лет.

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Победителей объявят 12 сентября на церемонии в британском Национальном морском музее.

Фото туманности в созвездии "Карина" южного полушария опубликовали американские астрономы. Изображение сделали орбитального телескопа Hubble. Скопление светил назвали звездным фейерверком.

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