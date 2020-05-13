 
Ексклюзивы
1/5
"Дергаются. Нет ответа - куда движется страна" - дали характеристику власти Зеленского
"Дергаются. Нет ответа - куда движется страна" - дали характеристику власти Зеленского
Просмотров: 702
Конкуренция выросла: украинцы согласны на меньшие зарплаты, лишь бы работать
Конкуренция выросла: украинцы согласны на меньшие зарплаты, лишь бы работать
Просмотров: 603
Примерно каждые четыре года создают очередную партию мэров - Рахманин
Примерно каждые четыре года создают очередную партию мэров - Рахманин
Просмотров: 108
Хуже наверное писали только при Азарове - экономист о программе правительства Шмыгаля
Хуже наверное писали только при Азарове - экономист о программе правительства Шмыгаля
Просмотров: 1278
Зеленский повторяет ошибку предшественника. Минские соглашения надо отменять
Зеленский повторяет ошибку предшественника. Минские соглашения надо отменять
Просмотров: 945
Бензин будет дешевым несколько месяцев после карантина
Бензин будет дешевым несколько месяцев после карантина
Просмотров: 1566
Как изменятся цены на АЗС в мае
Как изменятся цены на АЗС в мае
Просмотров: 5445
Выборы в ОРДЛО провести невозможно - Рахманин
Выборы в ОРДЛО провести невозможно - Рахманин
1 Просмотров: 450
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
Просмотров: 3195
Когда подешевеет доллар
Когда подешевеет доллар
Просмотров: 4851
Фото
Все фото
6
8
12
5
7
Модель показала пышную грудь сквозь прозрачное кружево
Модель показала пышную грудь сквозь прозрачное кружево
Обнаженная, в черной сетке: фитоняшка удивляет подписчиков разносторонними образами
Обнаженная, в черной сетке: фитоняшка удивляет подписчиков разносторонними образами
Работники культуры просят правительство обратить внимание на их проблемы
Работники культуры просят правительство обратить внимание на их проблемы
Дерзко сексуальная модель показала грудь и язык
Дерзко сексуальная модель показала грудь и язык
Редкие розовые фламинго осели на украинских лиманах
Редкие розовые фламинго осели на украинских лиманах
Видео
Все видео
В Киеве вспыхнул масштабный пожар
В Киеве вспыхнул масштабный пожар
Карантин: как живет Киев без общественного транспорта
Карантин: как живет Киев без общественного транспорта
Транспортный коллапс и дефицит в аптеках: как Киев прожил первый день без метро и поездов
Транспортный коллапс и дефицит в аптеках: как Киев прожил первый день без метро и поездов
"Хочу, чтобы мать была рядом" - 10-летний сын Тины Кароль впервые дал интервью
"Хочу, чтобы мать была рядом" - 10-летний сын Тины Кароль впервые дал интервью
"За 2 дня у нас был миллион. Мы были в шоке" - группа NZK о скандальном хите "На Даху Я"
"За 2 дня у нас был миллион. Мы были в шоке" - группа NZK о скандальном хите "На Даху Я"
Интервью
1/5
Бензин будет дешевым несколько месяцев после карантина
Бензин будет дешевым несколько месяцев после карантина
Просмотров: 1566
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
Просмотров: 3195
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
Просмотров: 756
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
2 Просмотров: 4005
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
Просмотров: 1908
Колонка
Елизавета Красниченко
Елизавета Красниченко
13 мая 2020
Просмотров: 261
Червона сукня
– Мам, дивися, це ж ведуча програми музичних привітань. А чому вона в червоній сукні? – згадався епізод із дитинства. Брюнетка у ...
среда, 13 мая 2020 22:45

Модель показала пышную грудь сквозь прозрачное кружево
6

  Комментировать

Подписчики восторжено отреагировали на публикацию
Фото: instagram.com/emrata/
Подписчики восторжено отреагировали на публикацию
Подписчики восторжено отреагировали на публикацию
Подписчики восторжено отреагировали на публикацию
Подписчики восторжено отреагировали на публикацию

Американская модель и актриса 28-летняя Эмили Ратажковски продолжает радовать поклонников красивыми фотографиями.

Красотка показала себя в откровенном и чувственном образе в Іnstagram.

На фото девушка снята до талии. Эмили надела серый кружевной фактически прозрачный топ на тонких бретельках. Уши модель украсила массивной серебряного цвета бижутерией.

Блогер оставила фото без подписи.

Подписчики восторжено отреагировали на публикацию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эмили Ратажковски похвасталась точеной фигурой и стильным пляжным луком

"Абсолютно потрясающая", "Красота", "Удивительно", "Так жарко", "Потрясающе красивая Эмили. Приятная белье", - написали фоловеры.

Автор: instagram.com/emrata/
  Подписчики восторжено отреагировали на публикацию
Подписчики восторжено отреагировали на публикацию

Модель Эмили Ратажковски покоряет побережье своего родного Лос-Анджелеса (Эмили родом из Лондона, но давно живет в Калифорнии). Вчера папарацци засняли модель на пляже, где она отдыхала с друзьями.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Модель показала пышную грудь сквозь прозрачное кружево». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
мая

За полгода до смерти Лобановский сказал жене: "Если останусь без футбола - умру"

Арестовали сторонника украинизации

"Формуле-1" исполняется 70 лет

Покушение на Папу: снайпер выстрелил шесть раз

Николай Хвильовой застрелился в кабинете

Самое читаемое
Ломаченко второй раз в карьере побывал в нокдауне
Ломаченко второй раз в карьере побывал в нокдауне
 1 Просмотров: 22187
Самоубийство украинского полярника в Антарктиде: рассказали о причинах
Самоубийство украинского полярника в Антарктиде: рассказали о причинах 1 Просмотров: 20727
Обнаженная, в черной сетке: фитоняшка удивляет подписчиков разносторонними образами
Обнаженная, в черной сетке: фитоняшка удивляет подписчиков разносторонними образами
8
 Просмотров: 13185
Повышение пенсий не получили 3 млн граждан
Повышение пенсий не получили 3 млн граждан Просмотров: 8955
Отписалась от старости: 70-летняя дизайнер поразила Instagram
Отписалась от старости: 70-летняя дизайнер поразила Instagram
21
 Просмотров: 8415
Фото
Обнаженная, в черной сетке: фитоняшка удивляет подписчиков разносторонними образами
Обнаженная, в черной сетке: фитоняшка удивляет подписчиков разносторонними образами
8
 Просмотров: 13194
Жена футболиста выставила влагалище на аукцион. Стартовая цена - $1000
Жена футболиста выставила влагалище на аукцион. Стартовая цена - $1000 Просмотров: 1044
Работники культуры просят правительство обратить внимание на их проблемы
Работники культуры просят правительство обратить внимание на их проблемы
12
 Просмотров: 234
Дерзко сексуальная модель показала грудь и язык
Дерзко сексуальная модель показала грудь и язык
5
 2 Просмотров: 6273
Илон Маск и Граймс дали новорожденному ребенку самое необычное имя на Земле: его невозможно произнести
Илон Маск и Граймс дали новорожденному ребенку самое необычное имя на Земле: его невозможно произнести 1 Просмотров: 8613
Больше всего комментируют
4
Ирина Билык опубликовала фотографию о том, как ее изменил карантин: фанаты в восторге
4
Западные социологи: "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа - За жизнь" лидируют в рейтингах политических партий
4
Зарубежные украинцы призвали Зеленского прекратить политическое преследование Порошенко, Федыны и Вятровича
4
Нардепы просят СБУ взяться за Киву, который обозвал Львов колыбелью фашизма
4
США могут ввести жесткие санкции против Китая: представили законопроект
Голосов: 113
Голосование По какому перенесенному культурному событию вы больше всего скучаете?
  • Книжный Арсенал
  • Кинофестиваль "Молодость"
  • Atlas Weekend
  • UPark Festival
  • Leopolis Jazz Fest
  • Kyiv Comic Con
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua