Модель показала пышную грудь сквозь прозрачное кружево

Фото: instagram.com/emrata/

Американская модель и актриса 28-летняя Эмили Ратажковски продолжает радовать поклонников красивыми фотографиями.

Красотка показала себя в откровенном и чувственном образе в Іnstagram.

На фото девушка снята до талии. Эмили надела серый кружевной фактически прозрачный топ на тонких бретельках. Уши модель украсила массивной серебряного цвета бижутерией.

Блогер оставила фото без подписи.

Подписчики восторжено отреагировали на публикацию.

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"Абсолютно потрясающая", "Красота", "Удивительно", "Так жарко", "Потрясающе красивая Эмили. Приятная белье", - написали фоловеры.

Автор: instagram.com/emrata/ Подписчики восторжено отреагировали на публикацию

Модель Эмили Ратажковски покоряет побережье своего родного Лос-Анджелеса (Эмили родом из Лондона, но давно живет в Калифорнии). Вчера папарацци засняли модель на пляже, где она отдыхала с друзьями.