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воскресенье, 13 октября 2019 02:24

"Люди странные" - мужчина 8 лет фотографировал городское безумие
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Фотограф 8 лет снимал городских чудаков
Фото: Troy Holden/cameralabs.org
Фотограф 8 лет снимал городских чудаков
Фотограф 8 лет снимал городских чудаков
Фотограф 8 лет снимал городских чудаков
Фотограф 8 лет снимал городских чудаков

Фотограф Трой Холден 8 лет фотографировал чудаков на улицах Сан-Франциско.

"Меня подсознательно тянет к любопытных прохожих на улице. К людям, которые ведут себя странно, к чрезвычайным моментам и интересным контактам", - рассказывает Холден, пишет cameralabs.org.

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Мужчина опубликовал свои работы в книгах "Люди странные" и "Красочные улицы". Он настолько увлечен съемочным делом, что следующие 30 лет планирует посвятить именно фотографированию города.

Израильский фотограф Дотан Саги создал фотокнигу посвященную Лос-анджелесскому пляжу "Венеция". Место называют культовым, потому что сюда стекаются субкультуры города - скейтбордисты, бодибилдеры, уличные артисты, бездомные, модницы.

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