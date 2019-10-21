Львенок и листья: показали самую милую осеннюю фотосессию

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11-недельного львенка по имени Карис вывели на прогулку в Сафари Парке Блэр Драммонд в Шотландии.

Это вылилось в мыле кадры, пишет Радио Люкс.

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Львенок нырял в кучу осенних листьев, забавлялся и прыгал. Работник парка следил за животным и снял милую фотосессию.

В Одессе прохожие заметили львенка, который спокойно гулял по Французскому бульвару. Хищник был на улице один, без хозяев. Львенок заметно растерянным, но не боялся людей, стоявших вблизи.