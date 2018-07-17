Как инь и ян: фотограф показывает женщин в соблазнительных снимках

Русский фотограф Константин Койокин делает снимки женщин в стиле ню.
Своим творчеством мужчина делится на странице в Instagram.
На фото барышни обнажены, прикрываются цветами или полупрозрачной одеждой. Возраст женщин - от 20 до 30 лет.
"Господи... не могу налюбоваться вашими фотографиями. Они божественные", "каждая работа - произведение искусства. Просто невероятно", - комментируют фотографии в профиле подписчики.
Мастер дает советы по профессиональной съемке. По его словам, часто для хороших фото нужны только свет и тени.
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Украинский фотограф Мирон Заболотнев показал соблазнительных девушек в праздничной зимней фотосессии. Изысканные и грациозные модели фотографировались на морозе, среди снежных сугробов, в камышах, густо покрытых инеем. На некоторых снимках вместо одежды девушкам служили новогодние гирлянды.
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