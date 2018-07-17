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среда, 18 июля 2018 02:24

Как инь и ян: фотограф показывает женщин в соблазнительных снимках
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Русский фотограф Константин Койокин делает снимки женщин в стиле ню.

Своим творчеством мужчина делится на странице в Instagram.

На фото барышни обнажены, прикрываются цветами или полупрозрачной одеждой. Возраст женщин - от 20 до 30 лет.

"Господи... не могу налюбоваться вашими фотографиями. Они божественные", "каждая работа - произведение искусства. Просто невероятно", - комментируют фотографии в профиле подписчики.

Мастер дает советы по профессиональной съемке. По его словам, часто для хороших фото нужны только свет и тени.

Фотограф раскрывает эстетику женского тела через эротические фотосессии.
Фото: Константин Коекин
Фотограф раскрывает эстетику женского тела через эротические фотосессии.
Фотограф раскрывает эстетику женского тела через эротические фотосессии.
Фотограф раскрывает эстетику женского тела через эротические фотосессии.
Фотограф раскрывает эстетику женского тела через эротические фотосессии.

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Украинский фотограф Мирон Заболотнев показал соблазнительных девушек в праздничной зимней фотосессии. Изысканные и грациозные модели фотографировались на морозе, среди снежных сугробов, в камышах, густо покрытых инеем. На некоторых снимках вместо одежды девушкам служили новогодние гирлянды.

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