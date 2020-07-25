Журналист обратился в Интерпол из-за преследований Россией крымских татар

Заместитель генерального директора телеканала ATR Айдер Муждабаев обратился в Интерпол из-за преследований и манипуляций российских оккупантов против крымских татар.
Об этом говорится в заявлении журналиста, которое опубликовал адвокат Владимир Кутовой на своей странице в Facebook
Журналист вместе с адвокатом намерены довдить до международных организаций тот факт, что крымские татары не являются террористами, и любая информация, которая направляется со стороны России в Интерпол относительно крымских татар, должна подлежать тщательной проверке перед принятием любых решений, касающихся прав и свобод граждан.
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Также, по словам Кутового, в Интерпол направлено заявление об открытии файла на Айдера Муждабаева.
"... весь российский хлам, который они называют доказательствами, будет собираться в нашем файле и изучаться вместе с нашими аргументированными заявлениями и объяснениями", — написал он.
Ранее заместитель генерального директора крымскотатарского телеканала ATR Айдер Муждабаев заявил, что в России против него возбудили уголовное дело по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма".
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