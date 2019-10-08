Житель Ялты сочинил песню об Украине

Егор Богнами спел песню об Украине. Фото: ru.krymr.com

Житель аннексированной Ялты Егор Богнами спел песню об Украине.

Видео с исполнением песни опубликовали на "Крим.Реалии".

"Я не могу без тебя жить, Украина моя, Украина", - поет Богнами.

В обычной жизни певец занимается сварочными работами, в свободное время сочиняет песни и стихи.

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Песню об Украине он создал вместе со своим другом, который написал слова песни на украинском языке.

По словам автора музыки, он изучил и полюбил украинский язык еще в школе, когда читал произведения Леси Украинки и Тараса Шевченко.

Многие торговцы официальных рынков и часто мест стихийной торговли в Симферополе покупают товары на "Крымском Привозе".