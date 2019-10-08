Житель Ялты сочинил песню об Украине

Житель аннексированной Ялты Егор Богнами спел песню об Украине.
Видео с исполнением песни опубликовали на "Крим.Реалии".
"Я не могу без тебя жить, Украина моя, Украина", - поет Богнами.
В обычной жизни певец занимается сварочными работами, в свободное время сочиняет песни и стихи.
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Песню об Украине он создал вместе со своим другом, который написал слова песни на украинском языке.
По словам автора музыки, он изучил и полюбил украинский язык еще в школе, когда читал произведения Леси Украинки и Тараса Шевченко.
Многие торговцы официальных рынков и часто мест стихийной торговли в Симферополе покупают товары на "Крымском Привозе".
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