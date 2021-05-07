"Жить стало страшно, все уже боимся друг друга" - как крымчане живут в оккупации

Около полумиллиона россиян въехало на территорию оккупированного Крыма. Они приехали устанавливать на полуострове свои порядки и законы.

- Жить стало страшно. Не знаешь, с кем говоришь, и что после этого с тобой будет, говорит 50-летняя Светлана Яровая из Севастополя. - Все изменились. Стали бояться друг друга, своих слов. У нас "стукачи" появились: как в 1939-м. Хорошо, что город маленький и мы знаем, кто есть кто.

Автор: россми Жители оккупированного Крыма боятся выражать свои мысли. Критика оккупационной власти в лучшем случае приведет к увольнению

Оккупанты заставляют крымчан сотрудничать с ними. Запугивают увольнениями с работы, отказами в предоставлении услуг, отчислением детей из школ и ПТУ.

- Я с сыном сходила в детскую комнату милиции. Нашли номер, место работы, домашний и рабочий адреса. Откуда у них вся информация обо мне? Страна уродов, - рассказывает 40-летняя керчанка Екатерина.

Ее сын - неформал, выделяется из толпы благодаря яркой одежде, цвету волос, атрибутам.

- Он с компанией в центре где-то тусовался. Говорит, постоянно к ним силовики подходили. Около восьми вечера они разошлись, а через два дня меня с ним вызвали. Говорят, митинговал за оппозиционера Алексея Навального. Его друзей тоже вызвали. У нас спрашивали контакты девушки, которая учится в Польше, и ее родителей. Угрожали отчислением из колледжа. Намекнули, что полезно сотрудничать с ними.

Автор: россми Оккупанты считают, что аполитичные или проукраинские подростки из Крыма будут заинтересованы в антипутинских митингах

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Ссориться с медперсоналом, который не обращает на тебя внимания, чревато полным отказом от предоставления услуг.

- Я пришла в больницу сдать ПЦР-тест, - рассказывает жительница оккупированной Ялты 27-летняя Карина. - Меня сначала не хотели принимать, а потом сказали: ждите в коридоре. Тогда так душно было, а я простужена, нос не дышит. Открыла окно, то есть совковый тот кошмар. Прибежала сначала санитарка, требовала закрывать. Я сказала, что не буду, здесь душно, что пандемия. Она спросила, куда я, и побежала к врачу. Затем вдвоем они меня выгнали из поликлиники почти кулаками.

Жители Крыма говорят, что в государственные учреждения местным трудно устроиться.

- Проверка у медиков, проверка в ФСБ. Как еще родственников не проверяют, - вздыхает 30-летний Николай Синицын из Нижнегорского. Зато можно легко стать ментом.

Незаконно арестованный в оккупированном Крыму журналист Владислав Есипенко дал показания под пытками. Об этом рассказала жена задержанного журналиста Екатерина.