"Зеленых человечков" в Крыму поздравили с "профессиональным праздником"

Оккупационный глава Крыма поздравил "зеленых человечков" с "профессиональным праздником". Фото: iPress.ua

Оккупационный глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов поздравил "вежливых людей" с "профессиональным праздником" - днем ​​Сил специальных операций России.

Оккупант обнародовал текст поздравления на своей странице в Facebook.

"Поздравляю бойцов сил специальных операций с профессиональным праздником. Бойцы спецподразделений и были теми "вежливыми людьми", которые спасли наш полуостров от гражданской войны, помогли нам сохранить мир и порядок, обеспечили проведение референдума", - написал Аксенов.

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Отмечается, что 27 февраля 2014 группа вооруженных людей без опознавательных знаков захватила здания Верховной Рады и Совета министров Крыма, установив на них российские флаги. Позже выяснилось, что это были "бойцы сил спецопераций России", в народе их прозвали "зелеными человечками".

В 2015 Путин подписал указ, по которому 27 февраля считается "праздником зеленых оккупантов".

За два месяца до оккупации Россией Крыма тогдашнее украинское руководство знало об этих планах и готовило превентивные меры, которые оказались напрасными. Об этом заявила журналист и блоггер, переселенка из Крыма Лариса Волошина.