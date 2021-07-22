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четверг, 22 июля 2021 08:59

Зеленский защитил законом коренные народы

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Зеленский защитил законом коренные народы
Владимир Зеленский подписал закон о коренных народах Украины. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о коренных народах Украины.

Ими назвали общество, которое сформировалось на территории Крымского полуострова. В частности, крымские татары, караимы, крымчаки, сообщается на сайте ОП.

Коренной народ Украины является носителем самобытной языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительные органы, осознание себя, составляет этническое меньшинство в составе ее населения и не имеет собственного государственного формирования. Он, согласно закону, имеют право на самоопределение в составе Украины и политический статус в рамках Конституции и законов страны.

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Коренные народы также имеют коллективное и индивидуальное право на полное владение всеми правами человека и основными свободами.

Украинское отношение к проблемам коренных народов изменилось в 2014 году. Украина начала защищать не только свою территориальную целостность, но и право крымских народов на самоопределение.

Закон о коренных народах Украины соответствует мировой практике. У нас моральный долг перед крымскими татарами, караимами и крымчаками, чей национальный очаг в Крыму, способствовать сохранению их идентичности.

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