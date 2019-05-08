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среда, 08 мая 2019 12:57

Здоровье политзаключенного Владимира Балуха ухудшается

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Здоровье политзаключенного Владимира Балуха ухудшается
Также 7 мая к Владимиру Балуху не допустили представителя консульства Украины в РФ. Фото: из открытых источников

7 мая адвокат Ольга Динзе в очередной раз посетила украинского активиста, политического заключенного Владимира Балуха в исправительной колонии № 4 г. Торжок Тверской области, РФ. Политзаключенный находится в ШИЗО.

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После прибытия в колонию его уже трижды отправляли в ШИЗО по надуманным причинам. В этот раз Владимир должен выйти из него 19 мая. Там он ест только хлеб и пьет воду. По словам адвоката, состояние его здоровья заметно ухудшилось. В глаза бросаются сильные отеки ног, что, скорее всего, свидетельствует о болезни почек.

Также 7 мая к Владимиру Балуху не допустили представителя консульства Украины в РФ. Причина отказа: по информации ФСИН, Балух является гражданином РФ. Никакой подтверждающей это информации предоставлено не было.

Важно, что Владимир Балух - гражданин Украины, "автоматического" российского паспорта в Крыму он не получал. Ранее в Крыму его осудили именно как гражданина Украины. Более того, оккупационные суды использовали украинское гражданство активиста как одно из оснований взятия его под стражу.

Сборник автобиографических рассказов кинорежиссера Олега Сенцова "Жизня" выдали в Берлине на немецком языке под названием "Leben". В восьми рассказах речь идет о свободе и самоопределению, близость, семью и дружбу, потерю и любовь. Разговор идет о жизни, наполняет наши вены соком солнца и шумом Вселенной.

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08
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