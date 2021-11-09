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"Ждем возвращения" - сестра Ротару "сорвала крышу" оккупантам заявлением о Крыме

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&quot;Ждем возвращения&quot; - сестра Ротару &quot;сорвала крышу&quot; оккупантам заявлением о Крыме
Сестры Ротару не посещали Крым последние несколько лет. Фото: .instagram.com/sofiarotaru.official

Певица 74-летняя София Ротару и ее младшая сестра 63-летняя Аурика не посещали оккупированный Россией Крым несколько лет. Ждут возвращения полуострова под контроль Украины.

Об этом Аурика Ротару заявила в интервью для YouTube-канала DOROTYE.

По ее словам, последний раз она была в Крыму в 2012 году на песенном фестивале Crimea Music Fest. После оккупации украинской территории этот конкурс больше не проводился.

София Ротару, по словам сестры, не была на полуострове последние пять-шесть лет. Отель Villa Sofia в Ялте артистки сейчас не работает.

"Закрыли все там, вилла стоит. До лучших времен. Ждем возвращения Крыма", – сказала Аурика.

Она утверждает, что выступать ее и сестру в Россию приглашают, но они отказываются.

"Приглашают, но мы туда не ездим. Мы в Украине работаем, приглашают в Литву. Есть, слава Богу, где работать", – добавила Аурика.

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Позиция Ротару вызвала бурную реакцию у представителей оккупационных "властей" Крыма.

"Глава" комитета парламента Крыма по культуре Николай Волков заявил, что Софию Ротару нужно лишить звания почетной гражданки Крыма, пишут "РИА Новости". Это звание артистка получила еще в 1997 году.

Волков обвинил Ротару в том, что "ее любовь к Крыму заканчивается". Однако раньше она "укрепляла дружбу".

"Она стала антиподом себя самой в прошлом и сейчас, очевидно, мыслит уже другими категориями", – сказал представитель оккупантов.

Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В 2014-м российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.

За восемь лет оккупации Россией территорий на Востоке Украины погибли почти 14 тыс. украинцев. Среди них 4 тыс. гражданских лиц, в том числе 152 ребенка. 34 тыс. ранены, заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

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