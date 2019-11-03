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воскресенье, 03 ноября 2019 18:30

Ждем дома: активисты выпустили серию футболок в поддержку пленников

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Ждем дома: активисты выпустили серию футболок в поддержку пленников
"На данный момент, не менее 113 человек находятся в заключении за свою политическую, общественную и религиозную позицию. И мы можем помочь. Немного, но можем.", - КрымSOS. Фото: regata-club.

Украинские активисты пошили серию футболок в поддержку политзаключенных из оккупированного Крыма.

Деньги от продаж будут перечислены на счета пленников Кремля и их семей, пишет КримSOS.

"Мы сделали эту линейку футболок вместе с "Regata Club" в поддержку наших политзаключенных в оккупированном РФ Крыму (Заказать футболку можно по ссылке ЗДЕСЬ), так как 5 лет оккупации - это более 200 человек, ставших жертвами уголовного преследования по политическим, религиозными и социальными мотивами, почти 500 незаконных задержаний, более 300 незаконных обысков с поврежденных и уничтоженным имуществом", - говорится в сообщении.

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Крымского активиста Олега Приходько задержали сотрудники ФСБ в оккупированном россиянами городе Саки. Силовики ворвались в дом и вывезли мужчину в неизвестном направлении.

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Дата
03
ноября

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