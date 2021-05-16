Запустили проект в поддержку пленников Кремля

МИД Украины запустило проект "Несокрушимые". Фото: qha.com

Сегодня, 16 мая, Министерство иностранных дел запускает проект "Несокрушимые".

Об этом сообщила первая заместительница министра иностранных дел Эмине Джапарова.

Проект направлен на поддержку украинцев и крымских татар, которых Россия незаконно арестовала в оккупированном Крыму.

По словам Джапаров, в рамках проекта хотят опубликовать серию писем украинских политзаключенных, которые те написали из мест лишения свободы.

"Мы хотим донести до широкой общественности истории наших мужественных людей - пленников Кремля - ​​их переживания и мысли, мечты и надежды. Через истории конкретных людей будем обращать внимание на те системные репрессии в Крыму, которые продолжаются с начала оккупации", - прокомментировала она.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Лучше говорить об освобождении, чем обмене. Наши пленники в РФ становятся объектами торговли"- правозащитница

Сегодня на территории России и оккупированного Крыма незаконно удерживают более 100 граждан Украины. Целью проекта "Несокрушимые" является поддержка пленников Кремля и их скорейшее освобождение.

Первым героем проекта стал гражданский журналист Осман Арифмеметов. Ему грозит 20 лет лишения свободы по сфабрикованному обвинению в терроризме. До ареста Арифмеметов освещал обыски и преследования крымских татар.

"В своем письме Осман рассказывает об информационном гетто, зарождении гражданской журналистики и репрессии против активистов на оккупированном полуострове", - рассказала Джапарова.

С текстом письма можно ознакомиться на сайте МИД Украины.

LetMyPeopleGo, движение за освобождение политзаключенных из российских тюрем, призывает присоединиться к акции #PrisonersVoice.