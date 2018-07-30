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понедельник, 30 июля 2018 11:58

"Занижен порог политической гигиены" - чешские депутаты едут в Крым

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&quot;Занижен порог политической гигиены&quot; - чешские депутаты едут в Крым
Аннексированный Крым посетили политики Чешской Республики. Украинские дипломаты публично осудили такие действия. Фото: Galfinance

Украинские дипломаты резко осудили визит чешских чиновников в оккупированный Крым. Недавно полуостров посетили депутат Европарламента от Чехии Яромир Когличек и чешский парламентарий Ярослав Доубрава.

Это не первое подобное нарушение, сообщили в посольстве Украины в Чешской Республике.

"Речь идет об очередном рецидиве нарушения украинского законодательства со стороны упомянутых политиков, которые, несмотря на неоднократные предупреждения, продолжают грубо игнорировать не только украинские законы, но и международное право. Упомянутым политикам было бы не лишним знать, что Генассамблея ООН в резолюции от 27 марта 2014 года подтвердила суверенитет и территориальную целостность Украины и призвала страны-члены воздержаться от действий, которые могли бы быть интерпретированы как признание изменения статуса украинского Крыма", - говорится в обращении.

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Дипломаты добавили, что основная часть чешских политиков поддерживают территориальную целостность Украины.

"Чтобы хоть как-то отбелить свои преступления, Россия хаотично ищет по всему миру политиков с пониженным порогом политической гигиены, которые готовы участвовать в пропагандистских вояжах на оккупированный полуостров. Те, кто помогает России оправдать свои преступления, не могут не понимать, что являются инструментом в руках Кремля, который, прикрываясь этими "визитами", будет безнаказанно продолжать репрессии, аресты, пытки и убийства украинцев и крымских татар в оккупированном Крыму", - добавили в посольстве.

Один из командующих военно-морской группы НАТО Боудевин Бутс считает, что наращивание военной мощи РФ в Черном море после незаконной аннексии Крыма привело к увеличению присутствия кораблей НАТО в Черноморском регионе. В то же время руководитель Представительства НАТО в Украине Александр Винников отметил, что НАТО не ищет конфликтов и поводов для начала второй холодной войны. Альянс все еще надеется на улучшение отношений с Россией.

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