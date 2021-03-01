Законопроект от "слуг" является началом пророссийской диктатуры в Украине

Слуги народа начнут преследовать украинских патриотов. Фото: Reuters

Проект Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты (относительно установления уголовной ответственности за коллаборационизм)" имеет репрессивный характер.

Законопроект является альтернативой тому, что подавали депутаты "Европейской солидарности". Это обычный депутатский троллинг, когда выносят что-то похожее, или вносят огромное количество правок в уже поданный закон, говорит Gazeta.ua политолог Лариса Волошина.

"Представленный ЕС проект закона о коллаборационизме является ответом на слова вице-премьера по временно-оккупированным территориям Алексея Резникова о том, что в законодательстве переходного периода, который разработали по содействию министра по реинтеграции временно оккупированных территорий, коллаборационистов даже в помине нет. Кстати, необходимость принятие проекта была обусловлена ​​общественным запросом", - говорит эксперт.

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Проект Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты (относительно установления уголовной ответственности за коллаборационизм)" есть дополнением закона 111 "Госизмена", пунктом 111.1 "Коллаборационизм, который предусматривает уголовную ответственность за сотрудничество с государством-агрессором".

По мнению эксперта, проект нацелен на преследование прежнего руководства страны и проукраинских партий.

"На днях нам презентовали пленки разговоров Виктора Медведчука и Владислава Суркова. Они обсуждали введение Медведчука в переговорный процесс в Минске и подачу электроэнергии в оккупированный Крым. На начало оккупации полуострова электроэнергию в Крым поставляла компания "Крымэнерго", которая принадлежала олигарху Ринату Ахметову. Правда, на момент уничтожения ЛЭП осенью 2014-го договор о поставках уже истек и Украина отказалась его переподписывать. После начала энергетической блокады россияне экспроприировали это предприятие. То есть теперь власть начнет обвинять украинских чиновников в том, что они от имени государства хотели подписать договоры, касающиеся частных предприятий. Кроме этого, в разговорах часто фигурирует фамилия 5-го президента Украины Петра Порошенко. Это выглядит как информационная компания, нацеленная на преследование людей, не имеющих к коллаборационизму отношения. Зато людей, которые конфискуют имущество, организуют обыски, похищения и травли на оккупированных территориях помилуют. Это циничная спецоперация по обвинению людей, которые имели бизнес на оккупированных территориях. Чтобы понять это, надо ответить на несколько вопросов. Во-первых, запрещает ли этот закон деятельность пророссийских партий в Украине? Второе - будет ли это означать, что РПЦ запретят", - говорит Лариса Волошина.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект об установлении уголовной ответственности за коллаборационную деятельность. Инициаторами документа являются депутаты от "Слуги народа". На сайте парламента пока что не появился текст законопроекта. О нем рассказала в Facebok заместитель председателя фракции СН Евгения Кравчук.