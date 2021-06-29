Закон "О коренных народах Украины" могут принять на этой неделе

Джемилев рассчитывает на политическую зрелость нардепов. Фото: flot2017.com

Закон "О коренных народах Украины" могут принять 1 июля. На это надеется лидер крымскотатарского народа народный депутат Украины Мустафа Джемилев.

"За почти 30 лет независимости Украины и 25 лет действия Основного закона Украины уже были попытки на законодательном уровне закрепить права коренных народов, и, к сожалению, политики, видимо, не были готовы сделай такой шаг и восстановить права крымскотатарского народа как коренного народа Украины, что было бы настоящим проявлением исторической справедливости. Рассчитываю на политическую зрелость народных депутатов Украины и надеюсь, что уже на этой неделе (1 июля), по результатам рассмотрения мы примем за основу и в целом проект закона "О коренных народах Украины", - написал Джемилев в Фейсбуке.

Он напомнил, что, принимая в 1996 году Конституцию, государство гарантировало, что способствует консолидации и развитию украинской нации, ее исторического сознания, традиций и культуры, а также развитию этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности всех коренных народов и национальных меньшинств Украины. При этом их права определяются исключительно законами Украины.

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Президент Владимир Зеленский 18 мая внес в Верховную Раду как неотложный законопроект о коренных народах Украины, к которым относят крымских татар, караимов и крымчаков. Этот документ определяет права коренных народов Украины. Заместитель председателя фракции партии "Слуга народа" в Верховной Раде Евгения Кравчук сообщила, что Верховная Рада может провести внеочередное заседание 29 июня и 1 июля по инициативе президента.