Жадность зашкаливает: оккупанты назвали стоимость "бюджетного" отдыха в Крыму

Крым поразил стоимостью путевок на отдых. Фото: YouTube

В аннексирована Россией Крыму стоимость "бюджетного отдыха" составляет 32-37 тысяч рублей (16-18 тыс грн).

В оккупантов отмечают, что в стоимость пакетных туров включено: авиаперелет туда и обратно, размещение продолжительностью 7 ночей, передает ruinformer.com.

Кроме того, отмечается, что в Крыму на август прогнозируют резкий скачок вверх: цены на отдых в гостиницах полуострова выросли почти на 50%.

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"Согласно данным, приведенным Ассоциацией туроператоров, пакет в оккупированном Крыму подорожал на 48%, в то время как в Сочи - всего на 6,7%. Две недели назад самый дешевый тур (из Москвы в Оленевку, неделю, без питания) стоил 32,4 тыс рублей, то сейчас это 37,1 тысячи рублей (Москва - Феодосия, неделю, с завтраками) ", - говорится в сообщении.

Во временно аннексированном Крыму международный сервис Booking.com отключил возможность бронировать жилье.