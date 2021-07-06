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вторник, 06 июля 2021 19:57

Задержанному в Крыму журналисту продлили содержание в СИЗО

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Задержанному в Крыму журналисту продлили содержание в СИЗО
Есипенко оставили в СИЗО еще на полгода. Фото: Скриншот с оперативного видео ФСБ РФ

В оккупированном Крыму задержанному журналисту издания "Радио Свобода" Владиславу Есипенко продлили содержание в СИЗО на полгода.

Об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Сегодня подконтрольный России так называемый "районный суд в Симферополе" продлил срок задержания незаконно удерживаемому гражданину Украины Владиславу Есипенко на полгода", - сообщила Денисова.

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По ее словам, она обратилась к международным организациям и правозащитникам с просьбой направить своих представителей на судебное заседание в временно оккупированном Крыму для предотвращения нарушения прав Есипенко.

Также она призвала международное сообщество отреагировать на это судебное решение и усилить давление на Россию для защиты прав граждан, которые остались на территории временно оккупированного Крыма и освобождения всех незаконно удерживаемых страной-агрессором украинцев.

Владислава Есипенко 10 марта задержали в оккупированном Крыму за якобы сбор информации в пользу украинских спецслужб. Он фрилансером "Радио Свобода".

Накануне Владислав участвовал в акции ко дню рождения Тараса Шевченко, которая проходила в Симферополе.

В Службе внешней разведки Украины действия российских силовиков назвали пропагандистской акцией по случаю годовщины оккупации Крыма.

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