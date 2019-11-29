За шпионаж в пользу Украины. В Крыму задержали россиянку

В аннексированом Севастополе сотрудники Федеральной службы безопасности России задержала россиянку, которую заподозрили в шпионаже в пользу разведки Министерства обороны Украины. Об этом говорится на сайте Украинской правды.
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"Федеральной службой безопасности РФ по подозрению в государственной измене задержан в Севастополе гражданка России, которая была завербована украинскими спецслужбами и по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины целенаправленно осуществляла сбор секретных сведений военного характера", - говорится в сообщении.
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