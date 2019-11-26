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вторник, 26 ноября 2019 12:18

Разрабатывают закон о крымскотатарской автономии

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Разрабатывают закон о крымскотатарской автономии
В Раду внесут закон о коренных народах. Фото: Dictaphone.org.ua

В Верховной Раде готовят положение о Курултай (съезд - Gazeta.ua) и Меджлис (исполнительный орган - Gazeta.ua) крымскотатарского народа

"При постоянном представительстве президента в Крыму создан экспертный совет, и это один из вопросов, который сейчас находится в работе. Законопроект о крымской автономии предполагает, что Меджлис и Курултай признаются официальными органами, также предусмотрено квотное представительство крымских татар во всех органах местной власти и местных советах полуострова ", - говорит заместитель постоянного представителя президента Украины в АР Крым Тамила Ташева в интервью "РБК-Украина".

Перед этим в Верховную Раду подадут рамочный закон о коренных народах. Тамила Ташева добавила, что эти вопросы в разработке.

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По состоянию на осень 2019 российские оккупанты перебросили в Крым 31,5 тыс. военных и около тысячи единиц техники.

На полуострове находятся российские танки, бронированные машины, боевые средства артиллерии, авиации и флота, сообщил на брифинге "Демилитаризация, деоккупация и реинтеграция АР Крым и г. Севастополь (Украина): будущие вызовы" в штаб-квартире ООН заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок, сообщает Укринформ.

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